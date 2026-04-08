Incendio arrasa granjas avícolas en Santa Rosa Xajay, San Juan del Río

Fuego destruye dos naves con miles de pollos y daña diez granjas en zona cerril.

Incendio consume granja avícola con miles de pollos en zona cerril de Santa Rosa Xajay, San Juan del Río

El fuego arrasó dos granjas avícolas completas con miles de pollos en la zona cerril de Santa Rosa Xajay este martes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de abril de 2026. —Un incendio de pastizal en la zona cerril de Santa Rosa Xajay arrasó la tarde de este martes dos granjas avícolas con miles de pollos y causó daños en al menos otras ocho instalaciones similares en la comunidad perteneciente a San Juan del Río.

Incendio consume granja av\u00edcola con miles de pollos en zona cerril de Santa Rosa Xajay, San Juan del R\u00edo El fuego arrasó dos granjas avícolas completas con miles de pollos en la zona cerril de Santa Rosa Xajay este martes. rotativo.com.mx

El fuego estuvo a metros de alcanzar contenedores de gas LP utilizados para los calentadores de las aves recién nacidas, lo que estuvo a punto de derivar en una tragedia de mayores dimensiones. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Incendio consume granja av\u00edcola con miles de pollos en zona cerril de Santa Rosa Xajay, San Juan del R\u00edo El fuego arrasó dos granjas avícolas completas con miles de pollos en la zona cerril de Santa Rosa Xajay este martes. rotativo.com.mx

Las llamas comenzaron en un pastizal de la zona cerril y avanzaron rápidamente sobre las naves donde se concentraban miles de aves. Dos granjas quedaron completamente reducidas a cenizas, mientras que otras ocho registraron afectaciones de distinta magnitud, de acuerdo con el conteo realizado en el sitio.

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La velocidad del avance del fuego sobre el pastizal seco impidió contener el siniestro antes de que alcanzara las primeras instalaciones avícolas, en una temporada en la que el municipio ya acumula cientos de incendios de pastizal atendidos por bomberos durante el estiaje.

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El riesgo mayor se concentró en los contenedores tipo cilindro y tipo pipa de gas LP que abastecen los calentadores de las naves donde se resguardan los pollos recién nacidos. La cercanía del fuego con esos depósitos mantuvo en alerta a quienes se encontraban en el lugar durante los minutos previos al arribo de los cuerpos de emergencia.

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Bomberos de San Juan del Río acudieron al llamado, aunque su llegada se registró cuando las llamas ya habían consumido el contenido de las primeras granjas afectadas.

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La sospecha sobre el origen del incendio apunta a una posible quema intencional, según las condiciones en que se desarrollaron los hechos en la zona cerril de la comunidad. La Policía Municipal y otras autoridades tomaron conocimiento del siniestro y acudieron al lugar para los registros correspondientes.

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Hasta el momento se desconoce si los propietarios de las granjas afectadas presentarán denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por los daños materiales sufridos en sus instalaciones y por la pérdida de los miles de aves calcinadas.

sucesos seguridad incendio

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