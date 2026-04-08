El alza no es un fenómeno aislado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció a inicios de abril que dejará de cobrar el 81% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel durante esta semana, una medida con la que busca contener el encarecimiento del combustible derivado del conflicto en Medio Oriente y de las obstrucciones al comercio en el estrecho de Ormuz.

Aun con ese ajuste fiscal, los precios al público se mantienen en niveles que no se veían en la entidad desde hace varios años, cuando el diésel rondaba los 22 pesos según reportes históricos del sector gasolinero local.

El silencio del sector gasolinero queretano es uno de los rasgos más notorios de esta coyuntura. Desde que la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ejecutaron una serie de operativos contra el huachicol fiscal en al menos diez estaciones de servicio de los municipios de Querétaro, Pedro Escobedo y San Juan del Río, los representantes locales del sector evitan pronunciamientos públicos sobre precios, abasto o condiciones del mercado.

Las gasolineras Super Servicio El Sauz, sobre la autopista México-Querétaro, permanecen aseguradas con sellos federales, como documentó este medio en su cobertura de la operación contra las diez gasolineras intervenidas por huachicol.

La presión sobre los transportistas quedó expuesta este lunes 6 de abril, cuando la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano convocaron a un paro nacional con bloqueos en al menos nueve estados.

Aunque Querétaro no apareció entre los puntos de bloqueo confirmados por la Secretaría de Gobernación, la autopista México-Querétaro figuró entre las vialidades señaladas con riesgo de afectación, lo que obligó a empresas locales de carga a recalcular rutas y horarios durante el regreso de Semana Santa.

El dirigente Refugio Ramos Melo, citado en rueda de prensa, ofreció la cifra que mejor explica el efecto dominó del precio del diésel sobre la economía: "Por cada peso que fluctúa el diésel es aproximadamente un 4% el costo en los fletes".

Eso significa que un incremento sostenido de tres pesos en el combustible —magnitud que el sector ha visto acumularse en los últimos meses— se traduce en encarecimientos de hasta 12% en el traslado de mercancías, costo que termina trasladándose al consumidor final en alimentos, materiales de construcción y bienes básicos que llegan a los anaqueles queretanos.

Diésel Querétaro: el golpe diferenciado por municipio

Los datos por municipio muestran que la presión no es uniforme dentro del estado. Pedro Escobedo y San Juan del Río reportan los promedios más competitivos, con diésel entre 28.42 y 28.50 pesos, mientras que en la sierra el panorama es más adverso: Jalpan de Serra llega a 29.72 pesos por litro y Huimilpan se ubica en 29.35 pesos.

La diferencia de más de un peso entre el extremo sur y la sierra norte responde a costos logísticos de transporte y a la distancia respecto a las terminales de almacenamiento, factores que penalizan justo a las regiones donde la actividad agrícola y ganadera es la principal fuente de ingreso.

Para los productores del campo queretano, el escenario combina el alza del diésel con el encarecimiento de fertilizantes, semillas y créditos.

Las organizaciones agrícolas que se sumaron al paro nacional denunciaron además la caída en los precios internacionales de granos básicos como maíz, sorgo y trigo, lo que ha estrechado los márgenes hasta un punto en que muchos pequeños productores aseguran que sembrar les cuesta más de lo que cosechan.

La exigencia de eliminación del IEPS al diésel agropecuario se suma a la demanda de precios de garantía y apoyos directos sin intermediarios.

¿Cómo impacta el alza del diésel a los hogares queretanos?

El efecto sobre el bolsillo de las familias automovilistas es directo y visible cada vez que cargan combustible, pero el golpe más fuerte llega de forma indirecta.

Los servicios de transporte público, el reparto de mercancías a tiendas de abarrotes, el costo de los fletes para mudanzas y materiales de construcción, e incluso el precio de los productos agrícolas que se comercializan en mercados como La Cruz o el Mercado Escobedo, incorporan en su estructura de costos el precio del diésel.

A esto se suma el peaje en la autopista México-Querétaro, otra de las quejas centrales del sector transportista, que opera como un segundo costo fijo difícil de absorber para el llamado "hombre-camión".

El gobierno federal sostiene que las demandas del sector han sido atendidas mediante mesas de diálogo y apoyos por más de 3 mil 400 millones de pesos a productores agrícolas a nivel nacional.

Hasta el momento, los representantes del sector gasolinero queretano no han emitido postura sobre la coyuntura de precios ni sobre las clausuras que mantiene la FGR en estaciones de la entidad.

Mientras tanto, los hogares queretanos enfrentan un abril en el que el tanque, la canasta básica y el flete pesan cada vez más sobre el ingreso disponible.