San Juan del Río, 7 de abril de 2026. —Un incendio de pastizal en la zona cerril de Santa Rosa Xajay arrasó la tarde de este martes dos granjas avícolas con miles de pollos y causó daños en al menos otras ocho instalaciones similares en la comunidad perteneciente a San Juan del Río.
El fuego arrasó dos granjas avícolas completas con miles de pollos en la zona cerril de Santa Rosa Xajay este martes. rotativo.com.mx
El fuego estuvo a metros de alcanzar contenedores de gas LP utilizados para los calentadores de las aves recién nacidas, lo que estuvo a punto de derivar en una tragedia de mayores dimensiones. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
El fuego arrasó dos granjas avícolas completas con miles de pollos en la zona cerril de Santa Rosa Xajay este martes. rotativo.com.mx
Las llamas comenzaron en un pastizal de la zona cerril y avanzaron rápidamente sobre las naves donde se concentraban miles de aves. Dos granjas quedaron completamente reducidas a cenizas, mientras que otras ocho registraron afectaciones de distinta magnitud, de acuerdo con el conteo realizado en el sitio.
El fuego arrasó dos granjas avícolas completas con miles de pollos en la zona cerril de Santa Rosa Xajay este martes. rotativo.com.mx
La velocidad del avance del fuego sobre el pastizal seco impidió contener el siniestro antes de que alcanzara las primeras instalaciones avícolas, en una temporada en la que el municipio ya acumula cientos de incendios de pastizal atendidos por bomberos durante el estiaje.
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El riesgo mayor se concentró en los contenedores tipo cilindro y tipo pipa de gas LP que abastecen los calentadores de las naves donde se resguardan los pollos recién nacidos. La cercanía del fuego con esos depósitos mantuvo en alerta a quienes se encontraban en el lugar durante los minutos previos al arribo de los cuerpos de emergencia.
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Bomberos de San Juan del Río acudieron al llamado, aunque su llegada se registró cuando las llamas ya habían consumido el contenido de las primeras granjas afectadas.
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La sospecha sobre el origen del incendio apunta a una posible quema intencional, según las condiciones en que se desarrollaron los hechos en la zona cerril de la comunidad. La Policía Municipal y otras autoridades tomaron conocimiento del siniestro y acudieron al lugar para los registros correspondientes.
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Hasta el momento se desconoce si los propietarios de las granjas afectadas presentarán denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro por los daños materiales sufridos en sus instalaciones y por la pérdida de los miles de aves calcinadas.