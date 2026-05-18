Más de 300 personas en situación de calle reubicadas por municipio de Querétaro

Felifer Macías reporta más de 300 atenciones a personas en situación de calle; el alcalde no presentó cifra comparativa con la administración anterior.

Felifer Macías Olvera durante conferencia sobre personas en situación de calle en Querétaro capital, mayo 2026

Más de 300 personas atendidas por el municipio durante la administración 2024-2027, según cifras presentadas por el alcalde.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de mayo de 2026. — Más de 300 personas en situación de calle han sido atendidas por la administración municipal capitalina, informó el alcalde Felifer Macías Olvera durante entrevista con medios de comunicación.

La cifra incluye intervenciones del Instituto Municipal de Derechos Humanos y, según el edil, ningún incidente con afectación a la integridad de terceros ha sido registrado en lo que va del trienio.

El tema es de los que más inquietud generan a los ciudadanos, admitió el alcalde. Las quejas reiteradas se concentran en las laterales de la 57, donde los reportes describen un patrón persistente: las cuadrillas municipales retiran los enseres, limpian la zona y, en cuestión de días, otras personas se instalan en el mismo punto.

El gobierno municipal opera dos rutas paralelas, según Macías Olvera: la atención de salud y rehabilitación coordinada con el Instituto Municipal de Derechos Humanos a cargo de Rolando Valdés, y la vigilancia operativa para garantizar lo que el alcalde llama espacios seguros en cruceros y vialidades primarias.

El planteamiento ciudadano que detonó la respuesta del alcalde fue específico: los limpiaparabrisas que ofrecen el servicio bajo influjo de alcohol o drogas en cruceros, y que reaccionan con agresiones cuando los conductores no aceptan o no pagan.

Macías Olvera dijo que ese tipo de conductas no se tolera y pidió que las víctimas reporten cada incidente al 911. La administración, agregó, monitorea de manera permanente cualquier situación que implique amenaza a la integridad de las personas vinculadas con el fenómeno.

El alcalde no precisó cuántas de las más de 300 atenciones derivaron en rehabilitación efectiva ni cuántos casos concluyeron con reinserción comunitaria, métrica que sí mencionó pero sin desagregar.

Tampoco se describió un comparativo con administraciones anteriores, aunque sostuvo que su gestión es la que más atenciones ha brindado al fenómeno.

Datos de censo del DIF Estatal estiman que la zona metropolitana de Querétaro concentra población infantil en situación de calle proveniente de Amealco, Santa Rosa Jáuregui, Estado de México, Guanajuato y Guerrero.

Las laterales de la 57, el foco que el municipio reconoce sin operativo específico

Macías Olvera no anunció un operativo focalizado para erradicar los campamentos reincidentes en las laterales de la autopista 57. Su respuesta se centró en la atención permanente y la denuncia ciudadana como vías de acción, sin precisar si la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantienen un calendario coordinado de intervención en ese corredor.

El Plan Orden que opera la administración desde octubre de 2024 contempla intervenciones en espacio público, pero no se ha desagregado un componente específico para el fenómeno de reincidencia en vialidades primarias.

¿Qué pasa con los limpiaparabrisas que agreden conductores?

El alcalde pidió a la ciudadanía reportar cualquier agresión por parte de personas que ofrecen servicios en cruceros, sin importar si el caso involucra alcohol, drogas o disputa por la propina.

La instrucción operativa, según dijo, es atender el reporte de manera inmediata. No detalló cuántas remisiones a juzgado cívico se han concretado por este tipo de hechos en lo que va del año.

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