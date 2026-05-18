Estado sustituye a Orlando Chávez en la SSPM de San Juan del Río en momento clave para la seguridad

San Juan del Río, 18 de mayo de 2026. —El gobierno del estado de Querétaro sustituyó a Orlando Chávez Landaverde en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río con Miguel Ángel Saldivar Trejo, enviado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estatal, en un momento donde el municipio requiere reforzar la operación policial y dar mayores resultados en materia de seguridad.

La salida del secretario, anunciada este lunes bajo argumento de "proyectos profesionales y personales", llega cuando la dinámica delictiva regional exige presencia más decidida y resultados medibles de la corporación municipal.

El relevo no es individual. Junto con Chávez Landaverde dejan la SSPM sanjuanense el subsecretario José Carmen Bernardo Pérez Martínez y dos mandos operativos que ingresaron juntos al inicio de la gestión, el 1 de octubre de 2024.

Las cuatro salidas simultáneas abren paso a una reconfiguración del bloque de mando policial bajo la línea formativa de la SSC estatal, dependencia que encabeza el aparato de seguridad del gobierno de Mauricio Kuri González y que articula la coordinación con la Policía Estatal, el C5, la Guardia Nacional y la 17ª Zona Militar.

La administración municipal encabezada por Roberto Cabrera Valencia anunció el nombramiento de Saldivar Trejo mediante boletín oficial, en el que se le atribuye amplia experiencia y capacitación en seguridad pública, así como haber desempeñado distintos cargos al interior de la SSC estatal.

Chávez Landaverde, por su parte, atribuyó su salida a "nuevos proyectos profesionales" en comunicado fechado el mismo lunes, sin detallar de qué se trata ni en qué dependencia asumirá el siguiente encargo.

El relevo se produce 19 meses después de la toma de protesta de Chávez Landaverde, quien arrancó el 1 de octubre de 2024 en sustitución de Ángel Rangel Nieves, hoy titular de la SSPM de Corregidora.

La dinámica regional ha tenido en las últimas semanas episodios que tensionaron la operación municipal en distintos puntos del estado, lo que coloca al nuevo titular sanjuanense ante un escenario donde la prioridad inmediata es fortalecer la prevención, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta de los elementos en campo.

Saldivar Trejo entra a reforzar la operación de la SSPM

La llegada de Saldivar Trejo desde la SSC estatal traslada a San Juan del Río un cuadro formado en el aparato de seguridad del gobierno de Querétaro, lo que asegura interoperabilidad inmediata con la Policía Estatal y los protocolos conjuntos con fuerzas federales.

La línea formativa estatal que se da del nuevo titular sitúa al municipio en una articulación más estrecha con el aparato de seguridad de la entidad, en una administración donde la coordinación entre niveles es factor clave del desempeño policial.

El gobierno municipal y la SSC estatal no han precisado todavía la fecha de toma de protesta formal de Saldivar Trejo, el alcance exacto del relevo en mandos intermedios ni los nombres de las figuras que reemplazarán al subsecretario Pérez Martínez y a los dos cuadros operativos salientes.

La reestructura del bloque de mando es uno de los puntos que la administración deberá definir en las próximas semanas para garantizar continuidad operativa.

¿Qué espera el municipio del nuevo titular de la SSPM?

San Juan del Río requiere una corporación con presencia diferenciada entre la cabecera urbana, las localidades rurales del oriente y poniente, el corredor industrial y el tramo de la autopista México-Querétaro que cruza el municipio.

El refuerzo de patrullajes, la prevención del delito en zonas habitacionales y comerciales, la coordinación con la Policía Estatal y el Ejército Mexicano, y la profesionalización continua de los elementos son los frentes donde el nuevo titular deberá imprimir ritmo desde el primer día.

El propio boletín municipal subraya el compromiso de la administración con el fortalecimiento de la seguridad a través de la coordinación, la proximidad social y la capacidad operativa de la corporación, lo que Chávez Landaverde había descuidado en los las últimas semanas.