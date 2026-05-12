Race Wars vuelve a El Marqués con Monster Trucks y arrancones

Boleto desde un peso para niños y pilotos de la Panamericana en el show del domingo en El Marqués.

Monster Trucks y pirotecnia en el Autódromo del Ecocentro Expositor durante Race Wars 2026 en El Marqués

Pirotecnia y drift de cierre programados para las 18:00 horas en la segunda edición de Race Wars en El Marqués

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Cuatro Monster Trucks, motos acrobáticas, simuladores y arrancones cronometrados llegan al Autódromo del Ecocentro Expositor el domingo 17 de mayo cuando Race Wars 2026 abra su segunda edición en El Marqués bajo organización privada de Living Dust.

El show, anunciado este martes desde el municipio de Querétaro pero ajeno a su operación, proyecta diez mil asistentes —cifra similar a la registrada en 2025— y mantiene boleto único desde un peso para menores de seis años hasta 600 pesos por el acceso completo.

El presidente municipal capitalino, Luis Felifer Macías Olvera, presentó el evento durante su conferencia semanal y lo distinguió del congreso del sábado en el municipio de Querétaro, alineado con la agenda de electromovilidad de la capital.

La diferencia ya había sido reconocida en sala por el secretario de Innovación municipal, quien aclaró que Race Wars opera bajo agenda privada en territorio de El Marqués y no del ayuntamiento queretano. El alcalde aparece en el cartel como piloto inscrito en una competencia paralela denominada SuperCopa.

Entre los nombres confirmados destaca Ricardo Cordero, siete veces campeón de la Carrera Panamericana, y el piloto mexicano Memo Rojas. Vuelve también la actriz Nathalie Kelly —protagonista de Rápido y Furioso: Reto Tokio— tras su asistencia al D'Car Fest 2024 en el mismo recinto.

El programa de pista corre de las 11:00 a las 20:00 horas e incluye drift, exhibiciones, simuladores, pruebas de manejo con agencias automotrices y pirotecnia al cierre programada alrededor de las 18:00.

La venta de boletos se concentra en racewarsmx.com y en taquilla el día del evento, con cupo limitado por la autorización de Protección Civil.

Los organizadores fijaron tres rangos: un peso para niños de cero a seis años, 300 pesos para menores entre seis y doce años, y 600 pesos por el boleto general que incluye acceso a todas las actividades.

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