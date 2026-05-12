Race Wars vuelve a El Marqués con Monster Trucks y arrancones

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Cuatro Monster Trucks, motos acrobáticas, simuladores y arrancones cronometrados llegan al Autódromo del Ecocentro Expositor el domingo 17 de mayo cuando Race Wars 2026 abra su segunda edición en El Marqués bajo organización privada de Living Dust.
El show, anunciado este martes desde el municipio de Querétaro pero ajeno a su operación, proyecta diez mil asistentes —cifra similar a la registrada en 2025— y mantiene boleto único desde un peso para menores de seis años hasta 600 pesos por el acceso completo.
El presidente municipal capitalino, Luis Felifer Macías Olvera, presentó el evento durante su conferencia semanal y lo distinguió del congreso del sábado en el municipio de Querétaro, alineado con la agenda de electromovilidad de la capital.
La diferencia ya había sido reconocida en sala por el secretario de Innovación municipal, quien aclaró que Race Wars opera bajo agenda privada en territorio de El Marqués y no del ayuntamiento queretano. El alcalde aparece en el cartel como piloto inscrito en una competencia paralela denominada SuperCopa.
Entre los nombres confirmados destaca Ricardo Cordero, siete veces campeón de la Carrera Panamericana, y el piloto mexicano Memo Rojas. Vuelve también la actriz Nathalie Kelly —protagonista de Rápido y Furioso: Reto Tokio— tras su asistencia al D'Car Fest 2024 en el mismo recinto.
El programa de pista corre de las 11:00 a las 20:00 horas e incluye drift, exhibiciones, simuladores, pruebas de manejo con agencias automotrices y pirotecnia al cierre programada alrededor de las 18:00.
La venta de boletos se concentra en racewarsmx.com y en taquilla el día del evento, con cupo limitado por la autorización de Protección Civil.
Los organizadores fijaron tres rangos: un peso para niños de cero a seis años, 300 pesos para menores entre seis y doce años, y 600 pesos por el boleto general que incluye acceso a todas las actividades.