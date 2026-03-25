Querétaro, 25 de marzo de 2026. — El municipio de Querétaro pondrá en marcha un sistema de transporte eléctrico que conectará estacionamientos periféricos con el primer cuadro de la ciudad para reducir la presión vehicular en el centro histórico, uno de los problemas de movilidad más persistentes de la capital.
El alcalde Luis Felifer Macías Olvera explicó este miércoles que la estrategia se articula en tres frentes: vehículos eléctricos de superficie, una nueva generación de QroBici con bicicletas asistidas, y las rutas de scooters que ya opera el ayuntamiento.
El mecanismo central del proyecto es sencillo: el usuario deja su vehículo en un estacionamiento fuera del primer cuadro — el alcalde citó como ejemplo el de Gómez Morín, por su capacidad y cercanía a la Alameda — y toma el transporte eléctrico hasta el punto del centro histórico que necesita.
Las rutas conectarán los principales estacionamientos periféricos con las concentraciones de oficinas, comercios y dependencias del primer cuadro.
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El alcalde apuntó directamente a los trabajadores del sector público como uno de los factores que saturan las calles del centro, dado que alrededor del 60% de las dependencias estatales se ubica en esa zona.
Macías Olvera dijo que explorará la posibilidad de que, al menos para el personal del municipio, estacionarse en la periferia sea obligatorio durante el horario laboral.
La nueva QroBici incorporará bicicletas con asistencia eléctrica, una actualización respecto al sistema actual. Los scooters, que ya operan con el acompañamiento del ayuntamiento, seguirán siendo parte del ecosistema de micromovilidad.
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El alcalde no precisó si el proyecto contempla reservar cajones específicos para grupos prioritarios en el primer cuadro durante la transición.
Es una de las preguntas que el plan deberá responder antes de entrar en operación. Tampoco se definieron fechas de arranque ni inversión total del sistema eléctrico.