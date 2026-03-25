Transporte eléctrico y nueva QroBici: Querétaro apuesta por la micromovilidad para descongestionar su centro histórico

Municipio de Querétaro lanza sistema de transporte eléctrico articulado con estacionamientos periféricos para reducir el tráfico en el centro histórico.

Sistema de transporte eléctrico y micromovilidad planificado para el centro histórico de Querétaro capital, marzo 2026

La nueva QroBici incorporará bicicletas con asistencia eléctrica como parte del sistema de micromovilidad para el centro histórico de la capital.

Foto: (depositphotos)/ Ilustrativa.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — El municipio de Querétaro pondrá en marcha un sistema de transporte eléctrico que conectará estacionamientos periféricos con el primer cuadro de la ciudad para reducir la presión vehicular en el centro histórico, uno de los problemas de movilidad más persistentes de la capital.

El alcalde Luis Felifer Macías Olvera explicó este miércoles que la estrategia se articula en tres frentes: vehículos eléctricos de superficie, una nueva generación de QroBici con bicicletas asistidas, y las rutas de scooters que ya opera el ayuntamiento.

El mecanismo central del proyecto es sencillo: el usuario deja su vehículo en un estacionamiento fuera del primer cuadro — el alcalde citó como ejemplo el de Gómez Morín, por su capacidad y cercanía a la Alameda — y toma el transporte eléctrico hasta el punto del centro histórico que necesita.

Las rutas conectarán los principales estacionamientos periféricos con las concentraciones de oficinas, comercios y dependencias del primer cuadro.

Burócratas en la mira: Felifer pide que el gobierno se estacione en la periferia

El alcalde apuntó directamente a los trabajadores del sector público como uno de los factores que saturan las calles del centro, dado que alrededor del 60% de las dependencias estatales se ubica en esa zona.

Macías Olvera dijo que explorará la posibilidad de que, al menos para el personal del municipio, estacionarse en la periferia sea obligatorio durante el horario laboral.

La nueva QroBici incorporará bicicletas con asistencia eléctrica, una actualización respecto al sistema actual. Los scooters, que ya operan con el acompañamiento del ayuntamiento, seguirán siendo parte del ecosistema de micromovilidad.

¿Qué pasa con el estacionamiento para adultos mayores y personas con discapacidad?

El alcalde no precisó si el proyecto contempla reservar cajones específicos para grupos prioritarios en el primer cuadro durante la transición.

Es una de las preguntas que el plan deberá responder antes de entrar en operación. Tampoco se definieron fechas de arranque ni inversión total del sistema eléctrico.

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