Querétaro, 23 de marzo de 2026. —La Comisión Estatal de Aguas (CEA) pidió a la población queretana evitar el desperdicio de agua durante el Sábado de Gloria, una práctica que, aunque ha perdido fuerza en los últimos años, sigue presente en algunas colonias del estado.

El vocal ejecutivo del organismo, Luis Alberto Vega Ricoy, rechazó que las festividades justifiquen el mal uso del recurso hídrico.

"No es una bonita costumbre tirar el agua, no lo es", expresó el funcionario, quien agregó que incluso la Iglesia ha exhortado a abandonar esa tradición.

Vega Ricoy reconoció que la vigilancia y las posibles sanciones administrativas por este tipo de conductas corresponden a los ayuntamientos, no a la Comisión Estatal de Aguas, aunque no precisó cuántos municipios aplican efectivamente multas ni el monto de las mismas.

El vocal ejecutivo aseguró que la conciencia ciudadana ha crecido.

"Si observan ustedes en la calle, no van a encontrar muchos niños mangueándose", comentó, sin ofrecer cifras de consumo que respalden esa percepción ni comparativos con temporadas anteriores.

Lo que el funcionario no detalló es cuál es el nivel actual de abastecimiento en el sistema estatal ni qué volumen adicional de agua se pierde durante las celebraciones de Semana Santa en Querétaro.

Sin esos datos, el llamado de la CEA queda como una recomendación genérica que se repite cada año sin indicadores que permitan medir si la situación mejora o empeora.

La dependencia tampoco informó sobre campañas específicas de prevención o materiales de difusión para esta temporada.