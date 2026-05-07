El Marqués, 6 de mayo de 2026. — Un tractocamión de carga ardió sobre la carretera federal México-Querétaro, a la altura del Hotel ONE, antes del distribuidor vial que conecta con la estatal 100 y el libramiento a San Luis Potosí.
El bloqueo generó filas que ya superan las dos horas de recorrido entre San Juan del Río y Querétaro capital. Hasta el momento no se han reportado lesionados.
Restos calcinados del tractor de carga sobre la federal México-Querétaro, en el tramo jurisdicción de El Marqués. rotativo.com.mx
Guardia Nacional, CAPUFE, Protección Civil y Bomberos de El Marqués, tomaron conocimiento del siniestro y trabajan en las maniobras de sofocación y enfriamiento para el retiro de los restos calcinados del vehículo.
Las corporaciones estiman que el tráfico en ese tramo mantendrá afectaciones durante entre cuatro y cinco horas adicionales.
Restos calcinados del tractor de carga sobre la federal México-Querétaro, en el tramo jurisdicción de El Marqués. rotativo.com.mx
Conductores con destino a la capital del estado deberán considerar rutas alternas o contemplar tiempos de espera prolongados. La causa del incendio no había sido precisada por las dependencias que atienden el caso.