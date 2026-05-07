Incendio de tractor frena la México-Querétaro en El Marqués

Guardia Nacional y Bomberos de El Marqués controlan el fuego; retiro del vehículo tomará hasta cinco horas

Tractor de carga incendiado sobre carretera federal México-Querétaro a altura de Hotel ONE en El Marqués, Querétaro

Restos calcinados del tractor de carga sobre la federal México-Querétaro, en el tramo jurisdicción de El Marqués.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 6 de mayo de 2026. — Un tractocamión de carga ardió sobre la carretera federal México-Querétaro, a la altura del Hotel ONE, antes del distribuidor vial que conecta con la estatal 100 y el libramiento a San Luis Potosí.

El bloqueo generó filas que ya superan las dos horas de recorrido entre San Juan del Río y Querétaro capital. Hasta el momento no se han reportado lesionados.

Tractor de carga incendiado sobre carretera federal M\u00e9xico-Quer\u00e9taro a altura de Hotel ONE en El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro Restos calcinados del tractor de carga sobre la federal México-Querétaro, en el tramo jurisdicción de El Marqués. rotativo.com.mx

Guardia Nacional, CAPUFE, Protección Civil y Bomberos de El Marqués, tomaron conocimiento del siniestro y trabajan en las maniobras de sofocación y enfriamiento para el retiro de los restos calcinados del vehículo.

Las corporaciones estiman que el tráfico en ese tramo mantendrá afectaciones durante entre cuatro y cinco horas adicionales.

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Conductores con destino a la capital del estado deberán considerar rutas alternas o contemplar tiempos de espera prolongados. La causa del incendio no había sido precisada por las dependencias que atienden el caso.

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