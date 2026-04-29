Activan Protocolo Alba por Ximena Valeria Ham Pérez, desaparecida en El Marqués desde el 25 de abril

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba tras la no localización de la joven de 24 años, originaria de la colonia Cumbre Alta I.

Cédula de identidad del Protocolo Alba de Ximena Valeria Ham Pérez, mujer de 24 años desaparecida en la colonia Cumbre Alta I de El Marqués, Querétaro, desde el 25 de abril de 2026

Ximena Valeria Ham Pérez salió de su domicilio en avenida Paseo de Zinnia 201, colonia Cumbre Alta I, El Marqués, a la 01:15 del 25 de abril; vestía mezclilla azul claro y sudadera gris.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 29 de abril de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro activó el Protocolo Alba por la no localización de Ximena Valeria Ham Pérez, mujer de 24 años que salió de su domicilio ubicado en avenida Paseo de Zinnia número 201, interior 11-E, colonia Cumbre Alta I, municipio de El Marqués, a la 01:15 horas del 25 de abril de 2026, sin que desde entonces se conozca su paradero.

La cédula de identidad difundida por la Fiscalía describe a Ximena Valeria como una mujer de complexión mediana, tez morena clara, ojos grandes color café oscuro, boca pequeña y cabello negro ondulado al hombro. Mide 1.60 metros y pesa 58 kilogramos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul claro y sudadera gris. Como seña particular, tiene una mancha de nacimiento en el mentón.

C\u00e9dula de identidad del Protocolo Alba de Ximena Valeria Ham P\u00e9rez, mujer de 24 a\u00f1os desaparecida en la colonia Cumbre Alta I de El Marqu\u00e9s, Quer\u00e9taro, desde el 25 de abril de 2026 La Fiscalía General del Estado difundió la cédula del Protocolo Alba con la descripción física y señas particulares de Ximena Valeria Ham Pérez, desaparecida en El Marqués.

La joven cuenta con múltiples tatuajes que permiten su identificación: greca en todo el brazo izquierdo y parte de la muñeca, mariposa en ambas rodillas, mariposa en la parte superior del ombligo, dos cabezas de tigre en zona pélvica, tatuaje tipo greca que abarca la columna vertebral, ying yang debajo del cuello y las letras "ART" en medio del pecho.

Padece ansiedad y episodios psicóticos esporádicos

La cédula de la Fiscalía señala que Ximena Valeria tiene diagnóstico de ansiedad y episodios psicóticos esporádicos, condición que las autoridades consideran relevante para orientar la búsqueda y que hace prioritaria su localización inmediata.

¿Cómo reportar información sobre Ximena Valeria Ham Pérez?

Quien cuente con datos sobre su paradero puede comunicarse a las siguientes líneas de atención: Locatel Querétaro al 442 229 1111, línea de emergencias 911 o denuncia anónima al 089.

También es posible escanear el código QR de la cédula oficial para consultar el estado actual del caso en el portal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El Protocolo Alba es el mecanismo de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres adultas activado por la Fiscalía queretana ante casos de no localización con factores de riesgo.

Al momento, la Fiscalía no había informado avances en las diligencias de búsqueda.

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