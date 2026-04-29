El Marqués, 29 de abril de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro activó el Protocolo Alba por la no localización de Ximena Valeria Ham Pérez, mujer de 24 años que salió de su domicilio ubicado en avenida Paseo de Zinnia número 201, interior 11-E, colonia Cumbre Alta I, municipio de El Marqués, a la 01:15 horas del 25 de abril de 2026, sin que desde entonces se conozca su paradero.
La cédula de identidad difundida por la Fiscalía describe a Ximena Valeria como una mujer de complexión mediana, tez morena clara, ojos grandes color café oscuro, boca pequeña y cabello negro ondulado al hombro. Mide 1.60 metros y pesa 58 kilogramos.
Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul claro y sudadera gris. Como seña particular, tiene una mancha de nacimiento en el mentón.
La Fiscalía General del Estado difundió la cédula del Protocolo Alba con la descripción física y señas particulares de Ximena Valeria Ham Pérez, desaparecida en El Marqués.La joven cuenta con múltiples tatuajes que permiten su identificación: greca en todo el brazo izquierdo y parte de la muñeca, mariposa en ambas rodillas, mariposa en la parte superior del ombligo, dos cabezas de tigre en zona pélvica, tatuaje tipo greca que abarca la columna vertebral, ying yang debajo del cuello y las letras "ART" en medio del pecho.
Padece ansiedad y episodios psicóticos esporádicos
La cédula de la Fiscalía señala que Ximena Valeria tiene diagnóstico de ansiedad y episodios psicóticos esporádicos, condición que las autoridades consideran relevante para orientar la búsqueda y que hace prioritaria su localización inmediata.
¿Cómo reportar información sobre Ximena Valeria Ham Pérez?
Quien cuente con datos sobre su paradero puede comunicarse a las siguientes líneas de atención: Locatel Querétaro al 442 229 1111, línea de emergencias 911 o denuncia anónima al 089.
También es posible escanear el código QR de la cédula oficial para consultar el estado actual del caso en el portal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
El Protocolo Alba es el mecanismo de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres adultas activado por la Fiscalía queretana ante casos de no localización con factores de riesgo.
Al momento, la Fiscalía no había informado avances en las diligencias de búsqueda.