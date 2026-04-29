"El turismo de hoy exige más que promoción: exige conexión, comercialización efectiva y presencia en los mercados internacionales", señaló Vega Vázquez Mellado durante el acto de firma, donde agregó que el estado "necesita aliados que abran puertas, que conecten experiencias y que lleven nuestra oferta a nuevos horizontes".

La secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezó la firma del convenio de colaboración con CONEXSTUR durante el Tianguis Turístico de México, acuerdo orientado a comercializar la oferta queretana en más de 120 países a través de tour operadores receptivos especializados. rotativo.com.mx

El convenio llega en un momento de visibilidad inusual para Querétaro en el radar global. A principios de 2026, The New York Times incluyó al estado en su lista de las 52 mejores ciudades del mundo para visitar, distinción que lo colocó como el único destino mexicano en esa selección, junto a Nueva York, Bangkok e Islandia. El gobernador Mauricio Kuri González lo atribuyó al trabajo coordinado entre gobierno y sector privado en materia de infraestructura turística, seguridad y certidumbre jurídica.

El reto que señalan los propios actores del sector es uno solo: traducir ese reconocimiento mediático en reservaciones reales de visitantes internacionales.

La diferencia entre promoción y comercialización en el turismo queretano

Los tour operadores receptivos que integran CONEXSTUR son los intermediarios que convierten el interés de un viajero extranjero en una reservación concreta.

Un turista alemán, japonés o brasileño que considera visitar México no busca directamente la página de la secretaría de turismo de un estado; llega a través de agencias y operadores especializados que arman paquetes, negocian tarifas con hoteles y establecen itinerarios. Ese eslabón es el que el convenio busca activar para Querétaro.

No es el primer acuerdo internacional que el estado cierra en un Tianguis Turístico. En la edición de 2025, celebrada en Baja California, la misma titular de la dependencia encabezó la firma del convenio con Iberojet para el vuelo directo Querétaro-Madrid, ruta que opera con dos frecuencias semanales y que conecta al estado con el mercado europeo a través de una aerolínea con presencia en 30 países.

La lógica de entonces fue la misma: primero la conectividad aérea, luego la comercialización en destino. El convenio con CONEXSTUR apunta a completar esa cadena desde el lado de los operadores.

La secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezó la firma del convenio de colaboración con CONEXSTUR durante el Tianguis Turístico de México, acuerdo orientado a comercializar la oferta queretana en más de 120 países a través de tour operadores receptivos especializados. rotativo.com.mx

La oferta que se buscará posicionar en esos mercados tiene respaldo en cifras propias. La Ruta del Arte, Queso y Vino —el segundo producto turístico más importante del estado— recibe más de 1.5 millones de visitantes al año y genera una derrama económica superior a los cuatro mil millones de pesos. El patrimonio colonial del centro histórico, declarado por la UNESCO, y la oferta gastronómica queretana son los otros ejes que la secretaría ha posicionado como atractivos diferenciados frente al turismo de playa.

¿Cuántos turistas espera captar Querétaro con este convenio?

El convenio se anunció sin metas públicas de captación de turistas, derrama económica proyectada ni mercados prioritarios definidos, lo que dificulta medir su impacto real en el corto plazo. La Secretaría de Turismo tampoco precisó el presupuesto ni las condiciones económicas del acuerdo.