El Congreso Tierra Cristera ofrece seis actividades gratuitas este sábado en Colón

Colón, 13 de junio de 2026.- El Primer Congreso Tierra Cristera: Religión, Sociedad y Memorias desarrolla su segunda jornada con seis actividades gratuitas en la Casa de la Cultura, complementadas por un recorrido que parte de la Plaza de Soriano.

El bloque del día reúne cuatro conferencias académicas, un taller gastronómico y un tour histórico, todos centrados en la Guerra Cristera a 100 años de su inicio. La inauguración del congreso abrió el programa en la víspera, y la agenda de hoy concentra el grueso de las ponencias.

¿Qué actividades hay en el Congreso Tierra Cristera en Colón?

La jornada arranca a las 10:00 horas con la conferencia "La Guerra Cristera: Reflexiones en su Centenario", del Dr. Rodrigo Ruiz Velasco Barba, de la Universidad Panamericana, quien revisa causas, desarrollo y repercusiones del conflicto en el México contemporáneo.

A las 11:00 horas sigue "La Cristiada y el México Ultramontano, un Eco de la Reacción Católica: Siglos XIX y XX", a cargo del Lic. Alexander Gutiérrez Becker, también de la Universidad Panamericana, sobre la influencia del pensamiento católico conservador en el levantamiento.

El Dr. Rodrigo Fernández Diez, del Colegio de Humanidades de la Ciudad de México, dicta a las 12:00 horas "Pensamiento Político Cristero", una revisión de las ideas y documentos que sustentaron el movimiento. A las 13:00 horas, Historiadores en Formación de la Facultad de Filosofía de la UAQ exponen "La Cristiada Desde la Mirada de la Justicia", enfocada en las tensiones jurídicas entre Estado e Iglesia.

La Casa de la Cultura de Colón concentra las cuatro conferencias del Primer Congreso Tierra Cristera durante su segunda jornada. rotativo.com.mx

¿A qué hora es el taller de cocina cristera en Colón?

A las 17:00 horas, el Proyecto Garambullo imparte el taller "Cocina Cristera en el Semidesierto Queretano", que recupera la gastronomía de resistencia de las comunidades durante aquel periodo, con ingredientes y técnicas de la región. La propuesta enlaza con la gastronomía colonense que el municipio ha llevado a sus festivales.

El cierre llega a las 19:00 horas con los recorridos "Por las Calles del Terruño Ruta Cristera", a bordo del tranvía cristero que sale de la Plaza de Soriano. El tour guiado lleva a los asistentes por sitios emblemáticos del movimiento en la cabecera municipal.

Quiénes organizan el Primer Congreso Tierra Cristera

El encuentro lo organizan el Consejo Municipal de la Crónica y el Colectivo Telares de Historia, con respaldo del Municipio de Colón y la participación de académicos de la UAQ, la Universidad Panamericana y el Colegio de Humanidades de la Ciudad de México. Todas las ponencias tienen como sede la Casa de la Cultura.

El programa se inscribe en la identidad colonense y en la conmemoración del centenario de la Cristiada, el conflicto que entre 1926 y 1929 enfrentó al Estado mexicano con grupos católicos. La entrada a todas las actividades es libre.

El recorrido nocturno en el tranvía cristero, con salida de la Plaza de Soriano, cierra una jornada que busca acercar la historia del semidesierto a vecinos y visitantes.