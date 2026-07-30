Querétaro inaugura VI Congreso clínico sobre cuidado avanzado de heridas

El encuentro fortalece la capacitación del personal sanitario en protocolos, innovación y atención multidisciplinaria de pacientes.

Ponente habla desde el podio durante el Congreso de innovación clínica para el cuidado avanzado de heridas.

Durante el mensaje inaugural se destacó la importancia de actualizar protocolos y conocimientos para el tratamiento integral de heridas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- La secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, inauguró el VI Congreso Taller “Innovación clínica para el cuidado avanzado de heridas”, encuentro académico orientado a fortalecer las competencias del personal sanitario y actualizar los tratamientos integrales para pacientes con heridas.

Durante la ceremonia, la funcionaria estatal señaló que la capacitación continua y el intercambio de conocimientos permiten mejorar la calidad de la atención mediante la innovación, la evidencia científica y un trato centrado en las necesidades de cada paciente.

Explicó que el tratamiento de las heridas representa un desafío creciente para los sistemas de salud, debido al incremento de las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y la supervivencia de personas con padecimientos cada vez más complejos.

Atención especializada para prevenir complicaciones

Pérez Rendón advirtió que una herida sin tratamiento adecuado puede provocar infecciones graves, prolongar la hospitalización, generar discapacidad permanente e incluso poner en riesgo la vida.

En contraste, destacó que la intervención de equipos capacitados, la aplicación de protocolos basados en evidencia y el seguimiento oportuno favorecen la recuperación y reducen la posibilidad de complicaciones.

La capacitación permanente también ha sido promovida mediante jornadas académicas dirigidas al personal hospitalario de Querétaro. Asimismo, en San Juan del Río se han realizado encuentros especializados sobre modelos de atención, manejo avanzado de heridas, ostomías y prevención de úlceras por presión.

Clínica de Heridas, referente de atención

La secretaria de Salud afirmó que las Clínicas de Heridas se han convertido en componentes estratégicos de los hospitales, debido a que brindan atención especializada y multidisciplinaria.

De acuerdo con la funcionaria, estos espacios contribuyen a disminuir complicaciones, prevenir amputaciones evitables, reducir las estancias hospitalarias, optimizar los recursos disponibles y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Pérez Rendón señaló que el Hospital General de Querétaro cuenta con una Clínica de Heridas consolidada como referente de atención especializada.

Indicó que este resultado deriva del trabajo coordinado entre personal médico, de enfermería y de otras disciplinas, además de la incorporación constante de herramientas, protocolos y conocimientos para ofrecer atención integral.

En la inauguración participaron el subcoordinador general médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Francisco José Rivera Pesquera; la directora de Servicios de Salud, Mariza Patiño Aboytes; el director de Servicios Médicos Hospitalarios, Hugo Daniel Cerrillo Cruz, y el director del Hospital General de Querétaro, Leopoldo Espinoza Feregrino.

También asistieron la jefa estatal de Enfermería, Raquel Sánchez Bautista; la responsable de la Clínica de Heridas del Hospital General de Querétaro, María Eugenia García Aguilar, y el jefe de Enseñanza del Hospital San José Querétaro, Mario Borbolla Ramos, además de autoridades y personal del sector salud.

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