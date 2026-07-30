Ciudad de México, 30 de juliko de 2026.- Investigadores del Hospital de Infectología “Dr. Daniel Méndez Hernández”, perteneciente al Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, dieron a conocer los resultados del estudio GAIA 2, enfocado en identificar anormalidades citológicas en personas que viven con VIH y presentan infección por Virus del Papiloma Humano de alto riesgo.

La investigación busca fortalecer la detección temprana de alteraciones celulares y evitar que las lesiones asociadas con el VPH evolucionen hasta convertirse en cáncer anal.

Ana Luz Cano Díaz, médica internista e infectóloga adscrita al Hospital de Infectología, explicó que el VPH puede afectar a cualquier persona; sin embargo, quienes viven con VIH enfrentan un mayor riesgo de desarrollar lesiones precancerosas.

Lo anterior se debe a que su sistema inmunológico puede tener una menor capacidad para eliminar el virus, especialmente cuando la persona no ha alcanzado la condición de indetectabilidad.

La especialista señaló que los hombres que tienen sexo con hombres y viven con VIH pueden presentar un riesgo de desarrollar cáncer anal hasta 60 veces superior al de la población general, por lo que consideró necesario fortalecer los programas de prevención y detección oportuna.

GAIA 2 dio continuidad a los resultados obtenidos en GAIA 1. En esa primera investigación se identificaron genotipos de VPH de alto y bajo riesgo mediante pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas como PCR.

Posteriormente, a las personas que obtuvieron resultados positivos para genotipos de alto riesgo se les practicó una citología anal, procedimiento similar al Papanicolaou, para determinar si la infección ya había provocado alteraciones celulares o lesiones premalignas.

Vacunación nonavalente y escrutinio temprano

Entre los principales hallazgos, los investigadores destacaron la vacunación contra el VPH como una de las estrategias más efectivas para reducir el riesgo de lesiones relacionadas con este virus.

Cano Díaz enfatizó la importancia de completar el esquema de tres dosis de la vacuna nonavalente, debido a que brinda protección contra nueve tipos de VPH, incluidos aquellos con mayor potencial para provocar cáncer.

La inmunización también puede ofrecer beneficios a personas que ya viven con VIH, adultos mayores de 30 años y pacientes con antecedentes de lesiones de alto grado o algún tipo de cáncer asociado con el VPH, explicó la especialista.

Los resultados de GAIA 2 también respaldan el escrutinio mediante citología anal y examen digital, herramientas que permiten identificar alteraciones en etapas iniciales y ampliar las posibilidades de proporcionar tratamiento oportuno.

Los especialistas recomendaron solicitar valoración médica ante síntomas como sangrado, secreción o dificultad para evacuar, ya que pueden requerir una revisión especializada.

Cano Díaz indicó que la experiencia acumulada por el IMSS y el Hospital de Infectología del CMN La Raza permite generar evidencia científica susceptible de aplicarse en otras instituciones de salud para beneficiar a un mayor número de pacientes.