Querétaro entrega kits regionales para atender el gusano barrenador

Los insumos serán distribuidos mediante asociaciones ganaderas locales, con capacitación y acompañamiento de las direcciones regionales de SEDEA.

Productores y representantes del sector agropecuario posan con cajas de insumos para atender el gusano barrenador.

Productores de las demarcaciones regionales recibieron certificados y paquetes para atender lesiones sospechosas en el ganado.

Foto: SEDEA
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- Productores de las cuatro demarcaciones regionales de Querétaro recibieron certificados y kits con insumos básicos para atender animales identificados con miasis o lesiones sospechosas de Gusano Barrenador del Ganado, informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado.

La entrega fue encabezada por el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, y comprende las regiones de Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta y Jalpan.

Funcionario estatal con sombrero sostiene un micr\u00f3fono durante la entrega de kits para la atenci\u00f3n del gusano barrenador. Durante la entrega se explicó que los insumos permitirán acercar la atención y reducir los tiempos de respuesta en las regiones ganaderas.Foto: SEDEA

De acuerdo con la dependencia estatal, la distribución de los paquetes busca acercar la atención a las diferentes zonas ganaderas, disminuir los tiempos de respuesta ante los reportes y mantener presencia institucional en los municipios.

Los insumos serán canalizados con apoyo de las Asociaciones Ganaderas Locales, identificadas en el comunicado como AGALOS, dentro de una estrategia coordinada con las direcciones regionales de SEDEA.

Anaya Aguilar indicó que el trabajo conjunto con los productores pretende fortalecer la capacidad de respuesta municipal y facilitar la atención oportuna de los animales que presenten heridas compatibles con la plaga.

La entrega de materiales estará acompañada de capacitación y asesoría para que productores, asociaciones ganaderas y personal regional puedan identificar lesiones sospechosas y activar los mecanismos de atención correspondientes.

El comunicado no detalló el número total de kits, certificados o productores beneficiados, ni especificó los productos y cantidades incluidos en cada paquete.

Cajas con insumos b\u00e1sicos para atender reportes de gusano barrenador del ganado en Quer\u00e9taro. Los kits contienen insumos básicos destinados a la atención de animales con miasis o lesiones sospechosas de gusano barrenador.Foto: SEDEA

Como antecedente, el 16 de abril de 2026 Querétaro reportaba 87 casos activos de gusano barrenador y una bolsa estatal de ocho millones de pesos destinada a las labores de contención.

En San Juan del Río, el primer caso confirmado durante abril correspondió a un equino, mientras las autoridades recomendaron a los productores mantener vigilancia sobre heridas abiertas y orificios naturales de los animales.

La Unión Ganadera Regional de Querétaro también pidió en julio vigilar las heridas abiertas en perros, incluidos animales en condición de calle, ante el riesgo de que la mosca deposite sus huevos en tejidos expuestos.

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