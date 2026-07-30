Querétaro, 30 de julio de 2026.- Productores de las cuatro demarcaciones regionales de Querétaro recibieron certificados y kits con insumos básicos para atender animales identificados con miasis o lesiones sospechosas de Gusano Barrenador del Ganado, informó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado.
La entrega fue encabezada por el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, y comprende las regiones de Querétaro, San Juan del Río, Cadereyta y Jalpan.
Durante la entrega se explicó que los insumos permitirán acercar la atención y reducir los tiempos de respuesta en las regiones ganaderas.Foto: SEDEA
De acuerdo con la dependencia estatal, la distribución de los paquetes busca acercar la atención a las diferentes zonas ganaderas, disminuir los tiempos de respuesta ante los reportes y mantener presencia institucional en los municipios.
Los insumos serán canalizados con apoyo de las Asociaciones Ganaderas Locales, identificadas en el comunicado como AGALOS, dentro de una estrategia coordinada con las direcciones regionales de SEDEA.
Anaya Aguilar indicó que el trabajo conjunto con los productores pretende fortalecer la capacidad de respuesta municipal y facilitar la atención oportuna de los animales que presenten heridas compatibles con la plaga.
La entrega de materiales estará acompañada de capacitación y asesoría para que productores, asociaciones ganaderas y personal regional puedan identificar lesiones sospechosas y activar los mecanismos de atención correspondientes.
El comunicado no detalló el número total de kits, certificados o productores beneficiados, ni especificó los productos y cantidades incluidos en cada paquete.
Los kits contienen insumos básicos destinados a la atención de animales con miasis o lesiones sospechosas de gusano barrenador.Foto: SEDEA
Como antecedente, el 16 de abril de 2026 Querétaro reportaba 87 casos activos de gusano barrenador y una bolsa estatal de ocho millones de pesos destinada a las labores de contención.
En San Juan del Río, el primer caso confirmado durante abril correspondió a un equino, mientras las autoridades recomendaron a los productores mantener vigilancia sobre heridas abiertas y orificios naturales de los animales.
La Unión Ganadera Regional de Querétaro también pidió en julio vigilar las heridas abiertas en perros, incluidos animales en condición de calle, ante el riesgo de que la mosca deposite sus huevos en tejidos expuestos.