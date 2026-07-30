Querétaro revisa protocolos para atender salud mental y adicciones

Instituciones y sociedad civil analizaron prevención, detección, atención e intervención oportuna, sin detallar nuevos acuerdos o metas.

Martina Pérez Rendón habla ante representantes de instituciones durante una reunión sobre salud mental y adicciones en Querétaro.

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud de Querétaro, encabezó la segunda reunión ordinaria de la red estatal de salud mental y adicciones.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 30, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 30 de julio de 2026.— Representantes de instituciones de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil revisaron protocolos de prevención, detección, atención e intervención oportuna en salud mental y adicciones durante la segunda reunión ordinaria de la Red Estatal de Prevención y Atención para la Salud Mental y Adicciones.

La sesión fue encabezada por la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, quien planteó que la coordinación interinstitucional debe permitir la integración de acciones de prevención, atención y rehabilitación, con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad.

Durante el encuentro también se analizó el panorama epidemiológico de la salud mental en la región de las Américas, así como las rutas disponibles para intervenir oportunamente ante problemas emocionales, trastornos mentales y consumo de sustancias.

La funcionaria señaló que uno de los objetivos de la Red Estatal es proporcionar herramientas para el cuidado de la salud mental, fortalecer las capacidades preventivas y contribuir a la construcción de comunidades con mayor capacidad para afrontar situaciones adversas.

Las instituciones participantes coincidieron en que la atención temprana puede favorecer la calidad de vida, las relaciones saludables y el desarrollo de capacidades para enfrentar los desafíos cotidianos.

La responsable estatal de Salud Mental y Adicciones, Alma Delia Alcalá Gómez, coordinó la sesión y quedó encargada de dar seguimiento a los acuerdos y líneas de acción planteados por las instituciones participantes.

La información difundida por la Secretaría de Salud no precisó cuáles fueron los acuerdos adoptados durante la reunión ni detalló metas cuantificables, plazos, presupuesto, cobertura territorial o mecanismos para evaluar los resultados de las acciones interinstitucionales.

Como antecedente, en marzo de 2026 el gobierno estatal presentó una estrategia de prevención de adicciones, violencia y problemas de salud mental con la participación de nueve dependencias.

En junio, Querétaro realizó su Primer Encuentro Estatal de Salud Mental, dirigido a fortalecer las capacidades de docentes, familias, cuidadores y especialistas para detectar riesgos y canalizar casos oportunamente.

El estado también puso en marcha un programa para atender el uso compulsivo de pantallas, redes sociales y dispositivos electrónicos entre niñas, niños y adolescentes.

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