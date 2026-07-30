El municipio de Querétaro impulsa centros residenciales con derechos humanos y perspectiva de género

El Instituto Municipal de Derechos Humanos planteó que los centros deben restituir derechos y generar oportunidades de proyecto de vida, no solo atención temporal.

El presidente municipal Felifer Macías en tribuna del Ayuntamiento de Querétaro durante el foro sobre tratamiento residencial y derechos humanos 2026

El presidente municipal planteó que el municipio construirá un ecosistema de oportunidades para las personas en situación de vulnerabilidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro convocó este jueves a especialistas, instituciones y organizaciones al Foro "Vidas en Transición: Autonomía, género y Derechos Humanos en el tratamiento residencial de niñeces, adolescencias y mujeres", con el propósito de fortalecer los modelos de atención en centros residenciales desde un enfoque de derechos y perspectiva de género.

El presidente municipal Felifer Macías inauguró el encuentro y planteó que la administración municipal se compromete a construir un ecosistema de oportunidades para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan alcanzar un proyecto de vida propio en cultura, deporte, economía, educación o emprendimiento. Precisó que desde el municipio existen posibilidades reales de salida adelante, aunque afirmó que depende también del esfuerzo de cada persona.

Asistentes al foro Vidas en Transici\u00f3n en el sal\u00f3n del Honorable Ayuntamiento de Quer\u00e9taro, con pantalla al fondo El foro reunió a especialistas, instituciones y organizaciones con el objetivo de fortalecer modelos de atención residencial con perspectiva de derechos humanos. rotativo.com.mx

El director del Instituto Municipal de Derechos Humanos, Rolando Valdés Nieto, sostuvo que el tratamiento residencial debe superar la atención temporal y convertirse en un espacio donde se restituyan derechos, se fortalezcan capacidades y se genere autonomía con seguridad, igualdad y respeto.

Respaldó la orientación de la administración municipal hacia los derechos humanos, la inclusión social y la atención a personas en situación de vulnerabilidad como ejes de la política pública.

Felifer Mac\u00edas durante su intervenci\u00f3n en el foro sobre autonom\u00eda, g\u00e9nero y derechos humanos en centros residenciales de Quer\u00e9taro El foro abordó la autonomía, el género y los derechos humanos como ejes del tratamiento residencial de niñeces, adolescencias y mujeres. rotativo.com.mx

El foro se realizó en el salón del Honorable Ayuntamiento de Querétaro con amplia asistencia de público. En él participaron la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, junto a Felifer Macías.

El estado cuenta con [antecedente sobre centros residenciales] un panorama complejo en materia de centros residenciales: hasta 2022 solo siete de los 186 establecimientos que operan en la entidad contaban con certificación de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, según datos del registro nacional.

El foro abord\u00f3 la autonom\u00eda, el g\u00e9nero y los derechos humanos como ejes del tratamiento residencial de ni\u00f1eces, adolescencias y mujeres El Instituto Municipal de Derechos Humanos señaló que los centros residenciales deben restituir derechos y generar autonomía, no solo brindar atención temporal. rotativo.com.mx

La agenda municipal sobre niñez vulnerable ha incluido el rescate de menores en situación de riesgo a través del DIF capitalino.

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