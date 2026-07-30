Querétaro, 30 de julio de 2026.- El municipio de Querétaro convocó este jueves a especialistas, instituciones y organizaciones al Foro "Vidas en Transición: Autonomía, género y Derechos Humanos en el tratamiento residencial de niñeces, adolescencias y mujeres", con el propósito de fortalecer los modelos de atención en centros residenciales desde un enfoque de derechos y perspectiva de género.
El presidente municipal Felifer Macías inauguró el encuentro y planteó que la administración municipal se compromete a construir un ecosistema de oportunidades para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan alcanzar un proyecto de vida propio en cultura, deporte, economía, educación o emprendimiento. Precisó que desde el municipio existen posibilidades reales de salida adelante, aunque afirmó que depende también del esfuerzo de cada persona.
El foro reunió a especialistas, instituciones y organizaciones con el objetivo de fortalecer modelos de atención residencial con perspectiva de derechos humanos. rotativo.com.mx
El director del Instituto Municipal de Derechos Humanos, Rolando Valdés Nieto, sostuvo que el tratamiento residencial debe superar la atención temporal y convertirse en un espacio donde se restituyan derechos, se fortalezcan capacidades y se genere autonomía con seguridad, igualdad y respeto.
Respaldó la orientación de la administración municipal hacia los derechos humanos, la inclusión social y la atención a personas en situación de vulnerabilidad como ejes de la política pública.
El foro abordó la autonomía, el género y los derechos humanos como ejes del tratamiento residencial de niñeces, adolescencias y mujeres. rotativo.com.mx
El foro se realizó en el salón del Honorable Ayuntamiento de Querétaro con amplia asistencia de público. En él participaron la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, junto a Felifer Macías.
El estado cuenta con [antecedente sobre centros residenciales] un panorama complejo en materia de centros residenciales: hasta 2022 solo siete de los 186 establecimientos que operan en la entidad contaban con certificación de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, según datos del registro nacional.
El Instituto Municipal de Derechos Humanos señaló que los centros residenciales deben restituir derechos y generar autonomía, no solo brindar atención temporal. rotativo.com.mx
La agenda municipal sobre niñez vulnerable ha incluido el rescate de menores en situación de riesgo a través del DIF capitalino.