CECA capacita a personal de la UAQ para detectar adicciones digitales

Docentes y personal de psicología recibieron herramientas para identificar riesgos, establecer límites y favorecer un uso equilibrado de dispositivos.

Integrantes de la Facultad de Ingeniería de la UAQ posan después de una capacitación sobre prevención y atención de adicciones digitales.

Personal docente, de psicología y de Tutorías de la Facultad de Ingeniería participó en una capacitación sobre señales de alerta y atención del uso problemático de tecnologías digitales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de julio de 2026.- El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), perteneciente a la Secretaría de Salud, capacitó a docentes y personal de psicología de la Coordinación de Tutorías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para detectar señales de alerta y atender riesgos relacionados con el uso problemático de tecnologías digitales.

En la jornada participaron integrantes de las áreas de docencia, psicología clínica y educativa, además de la coordinadora de Tutorías. El contenido se centró en la identificación de factores de riesgo y en el desarrollo de estrategias de intervención ante conductas asociadas con el uso excesivo de dispositivos móviles y redes sociales.

Durante la capacitación se abordaron el funcionamiento del circuito cerebral de recompensa y la liberación de dopamina provocada por las notificaciones y las plataformas digitales.

También se revisaron fenómenos como la nomofobia, el FOMO —miedo a perderse de algo— y el phubbing, así como las afectaciones físicas, psicológicas, académicas y sociales que pueden presentarse por el uso excesivo de celulares y otros dispositivos electrónicos.

Integrantes de la Facultad de Ingenier\u00eda de la UAQ posan despu\u00e9s de una capacitaci\u00f3n sobre prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de adicciones digitales. Personal docente, de psicología y de Tutorías de la Facultad de Ingeniería participó en una capacitación sobre señales de alerta y atención del uso problemático de tecnologías digitales. rotativo.com.mx

El CECA presentó herramientas de prevención y atención basadas en el control de estímulos, el establecimiento de límites saludables, la higiene digital, el fortalecimiento de actividades presenciales y la aplicación de un modelo gradual de intervención.

Estas medidas buscan favorecer un uso equilibrado de la tecnología y proporcionar al personal universitario elementos para orientar a estudiantes que presenten señales de riesgo.

Con esta jornada, el organismo reportó que su estrategia de formación acumula 61 personas capacitadas en prevención y atención de las adicciones digitales.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y fue impartida por José Juan Piña Tasabia, secretario técnico del CECA.

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