Querétaro, 30 de julio de 2026.- El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), perteneciente a la Secretaría de Salud, capacitó a docentes y personal de psicología de la Coordinación de Tutorías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para detectar señales de alerta y atender riesgos relacionados con el uso problemático de tecnologías digitales.
En la jornada participaron integrantes de las áreas de docencia, psicología clínica y educativa, además de la coordinadora de Tutorías. El contenido se centró en la identificación de factores de riesgo y en el desarrollo de estrategias de intervención ante conductas asociadas con el uso excesivo de dispositivos móviles y redes sociales.
Durante la capacitación se abordaron el funcionamiento del circuito cerebral de recompensa y la liberación de dopamina provocada por las notificaciones y las plataformas digitales.
También se revisaron fenómenos como la nomofobia, el FOMO —miedo a perderse de algo— y el phubbing, así como las afectaciones físicas, psicológicas, académicas y sociales que pueden presentarse por el uso excesivo de celulares y otros dispositivos electrónicos.
Personal docente, de psicología y de Tutorías de la Facultad de Ingeniería participó en una capacitación sobre señales de alerta y atención del uso problemático de tecnologías digitales. rotativo.com.mx
El CECA presentó herramientas de prevención y atención basadas en el control de estímulos, el establecimiento de límites saludables, la higiene digital, el fortalecimiento de actividades presenciales y la aplicación de un modelo gradual de intervención.
Estas medidas buscan favorecer un uso equilibrado de la tecnología y proporcionar al personal universitario elementos para orientar a estudiantes que presenten señales de riesgo.
Con esta jornada, el organismo reportó que su estrategia de formación acumula 61 personas capacitadas en prevención y atención de las adicciones digitales.
La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y fue impartida por José Juan Piña Tasabia, secretario técnico del CECA.