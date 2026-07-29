Querétaro, 29 de julio de 2026.- El gobierno federal entregó al estado de Querétaro un reconocimiento por su estrategia de vida saludable en escuelas, que incluye el retiro de alimentos no saludables de los planteles, informó la secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón.
La funcionaria refirió que el reconocimiento fue otorgado en junio de este año por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y que colocó a Querétaro entre los estados con mayor actividad en la materia. Añadió que el titular de la SEP también expresó un reconocimiento a la Ley Kuri, la restricción de celulares en escuelas de la entidad, según refirió el gobernador Mauricio Kuri González.
Soto Obregón explicó que la primera fase de la estrategia consistió en una detección entre la comunidad estudiantil, que identificó casos de obesidad y problemas visuales, y en la invitación a los padres de familia cuyos hijos presentaran alguna condición a acudir a su centro de salud más cercano o a su institución de derechohabiencia. La funcionaria ofreció entregar la ficha con los datos de esa detección, sin precisar cifras durante la conferencia.
Sobre si estas medidas han reducido la obesidad infantil, la secretaria señaló que el reto exige presencia constante en los planteles y trabajo diario con los padres —sobre todo con las madres—, porque siempre existirá la tentación de enviar a los niños alimentos que no valen la pena cuando falta tiempo. El sobrepeso infantil es un problema documentado en la entidad, donde el sector salud mantiene programas contra la obesidad infantil mediante educación alimentaria.
Respecto a una mayor educación nutricional en las aulas, la titular de la SEDEQ precisó que esos contenidos forman parte de los programas educativos vigentes y recordó que, en educación básica, su definición es facultad exclusiva de la Federación.