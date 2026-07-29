Federación reconoce a Querétaro por estrategia de vida saludable en escuelas

La secretaria Martha Elena Soto señaló que el retiro de alimentos no saludables exige trabajo diario con los padres de familia para sostenerse.

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación de Querétaro, informa sobre el reconocimiento federal a la estrategia de vida saludable en escuelas.

Querétaro recibió un reconocimiento de la SEP por su estrategia de vida saludable en escuelas, que incluye el retiro de alimentos no saludables de los planteles, informó Martha Elena Soto Obregón.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- El gobierno federal entregó al estado de Querétaro un reconocimiento por su estrategia de vida saludable en escuelas, que incluye el retiro de alimentos no saludables de los planteles, informó la secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón.

La funcionaria refirió que el reconocimiento fue otorgado en junio de este año por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y que colocó a Querétaro entre los estados con mayor actividad en la materia. Añadió que el titular de la SEP también expresó un reconocimiento a la Ley Kuri, la restricción de celulares en escuelas de la entidad, según refirió el gobernador Mauricio Kuri González.

Soto Obregón explicó que la primera fase de la estrategia consistió en una detección entre la comunidad estudiantil, que identificó casos de obesidad y problemas visuales, y en la invitación a los padres de familia cuyos hijos presentaran alguna condición a acudir a su centro de salud más cercano o a su institución de derechohabiencia. La funcionaria ofreció entregar la ficha con los datos de esa detección, sin precisar cifras durante la conferencia.

Sobre si estas medidas han reducido la obesidad infantil, la secretaria señaló que el reto exige presencia constante en los planteles y trabajo diario con los padres —sobre todo con las madres—, porque siempre existirá la tentación de enviar a los niños alimentos que no valen la pena cuando falta tiempo. El sobrepeso infantil es un problema documentado en la entidad, donde el sector salud mantiene programas contra la obesidad infantil mediante educación alimentaria.

Respecto a una mayor educación nutricional en las aulas, la titular de la SEDEQ precisó que esos contenidos forman parte de los programas educativos vigentes y recordó que, en educación básica, su definición es facultad exclusiva de la Federación.

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