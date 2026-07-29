No se requiere nueva ley contra escuelas con REVOE foráneo, afirma SEDEQ

Martha Elena Soto reconoció que hay instituciones que se ostentan con registro federal en su publicidad sin contar con la autorización estatal.

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación de Querétaro, advierte sobre escuelas que operan sin autorización estatal pese a contar con REVOE de otras entidades.

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, afirmó que la legislación vigente obliga a las escuelas con registros de otros estados a obtener autorización para operar en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- No es necesaria una nueva ley para impedir que escuelas con registros de validez de otros estados operen en Querétaro, porque la normativa vigente ya las obliga a tramitar el permiso estatal, afirmó la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, quien reconoció que existen instituciones que operan de manera irregular en la entidad y llamó a la ciudadanía a denunciarlas.

La funcionaria respondió así al planteamiento del delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes, sobre la conveniencia de legislar contra planteles que llegan como franquicias con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE) de otras entidades, cuyos alumnos deben acudir al estado de origen cuando enfrentan problemas con sus certificados.

Soto Obregón explicó que cualquier institución educativa con establecimientos en distintos estados debe demostrar en Querétaro la existencia de su infraestructura y acreditar a su personal docente, exactamente igual que donde obtuvo su registro inicial. Contar con un REVOE federal, subrayó, no exime a ninguna escuela de cumplir los requisitos y exigencias de la normativa estatal.

La titular de la SEDEQ admitió que sí existen irregularidades: hay instituciones que se ostentan en su publicidad con el registro federal sin contar con la autorización del estado.

Describió como una práctica constante la de quienes buscan lucrar con la necesidad educativa de las personas, incluso con locales que se anuncian como universidades sin serlo. El fenómeno tiene antecedentes recientes en la entidad: la Fiscalía estatal ha actuado contra escuelas patito y la SEP detectó en 2025 casi un centenar de certificados falsos expedidos por planteles sin registro.

La funcionaria pidió el apoyo de la ciudadanía para identificar y denunciar estos casos ante la Dirección de Educación de la dependencia. Recordó que los padres de familia pueden verificar el registro de validez oficial de cualquier plantel mediante un código QR disponible en la página de la SEDEQ, que también remite a la consulta de registros federales.

La secretaria no precisó cuántos egresados podrían haber resultado afectados por cursar estudios en instituciones sin validez oficial.

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