San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) realizan operativos itinerantes en el macrolibramiento Palmillas-Apaseo, en ambos sentidos de la circulación, con el objetivo de detectar presuntos delitos cometidos contra el transporte de carga y desarticular a posibles grupos dedicados al robo en carretera.
Los filtros de revisión se instalan de manera itinerante en diversos puntos estratégicos de esta ruta alterna que conecta la autopista México-Querétaro con Apaseo el Alto, así como en la caseta de peaje de Palmillas, antes de los accesos a la carretera federal 45 y a la autopista México-Querétaro.
El macrolibramiento Palmillas-Apaseo registra tránsito intensivo de autotransporte de carga rotativo.com.mx
Durante los recorridos de este medio se observó la presencia de unidades oficiales de la Policía Federal Ministerial y señalamientos de canalización sobre la cinta asfáltica, mientras las unidades de carga eran dirigidas hacia los puntos de revisión.
Con el despliegue se busca dar mayor seguridad a los usuarios que transitan por esta vía de comunicación, utilizada de manera intensiva por el autotransporte que libra la zona metropolitana de Querétaro en su tránsito hacia el Bajío.
El operativo se suma a las acciones federales de vigilancia en la región: de acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, la autopista México-Querétaro concentró en 2024 el 28 por ciento de los robos carreteros del país. Asimismo, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular ha reportado un incremento de los robos de carga en la entidad, con el transporte pesado como el más afectado.