FGR despliega operativos contra robo al transporte en el macrolibramiento

Elementos de la Policía Federal Ministerial instalan filtros itinerantes en ambos sentidos para detectar delitos contra el transporte de carga.

Camioneta de la Policía Federal Ministerial y conos de canalización junto a una pipa de doble semirremolque en un punto de revisión del macrolibramiento Palmillas-Apaseo

Elementos de la Policía Federal Ministerial instalan un punto de revisión al transporte de carga sobre el macrolibramiento Palmillas-Apaseo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) realizan operativos itinerantes en el macrolibramiento Palmillas-Apaseo, en ambos sentidos de la circulación, con el objetivo de detectar presuntos delitos cometidos contra el transporte de carga y desarticular a posibles grupos dedicados al robo en carretera.

Los filtros de revisión se instalan de manera itinerante en diversos puntos estratégicos de esta ruta alterna que conecta la autopista México-Querétaro con Apaseo el Alto, así como en la caseta de peaje de Palmillas, antes de los accesos a la carretera federal 45 y a la autopista México-Querétaro.

Tr\u00e1iler de caja seca circula por el macrolibramiento Palmillas-Apaseo entre tr\u00e1nsito de transporte de carga El macrolibramiento Palmillas-Apaseo registra tránsito intensivo de autotransporte de carga rotativo.com.mx

Durante los recorridos de este medio se observó la presencia de unidades oficiales de la Policía Federal Ministerial y señalamientos de canalización sobre la cinta asfáltica, mientras las unidades de carga eran dirigidas hacia los puntos de revisión.

Con el despliegue se busca dar mayor seguridad a los usuarios que transitan por esta vía de comunicación, utilizada de manera intensiva por el autotransporte que libra la zona metropolitana de Querétaro en su tránsito hacia el Bajío.

El operativo se suma a las acciones federales de vigilancia en la región: de acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, la autopista México-Querétaro concentró en 2024 el 28 por ciento de los robos carreteros del país. Asimismo, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular ha reportado un incremento de los robos de carga en la entidad, con el transporte pesado como el más afectado.

seguridad movilidad operativo transporte

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