Colón, 28 de julio de 2026.- Dos hombres fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal de Colón, luego de ser sorprendidos presuntamente sustrayendo objetos de un predio ubicado sobre la carretera estatal 100, a la altura de la comunidad de San Ildefonso.

La intervención se originó tras una llamada a la línea de emergencias 9-1-1, mediante la cual se alertó sobre un robo al interior del inmueble. Los oficiales acudieron al sitio e identificaron a las dos personas dentro del predio, de acuerdo con el reporte policial.

Los asegurados dijeron llamarse Héctor “N” y Óscar “N”. Después de informarles sus derechos constitucionales, los policías municipales los trasladaron ante la autoridad competente.

Ambos quedaron a disposición de la instancia correspondiente por su probable participación en el delito de robo a lugar cerrado. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.

Durante 2026, las autoridades también reportaron en Colón una detención por robo de material hidráulico y otra derivada de una orden vigente por robo a comercio, casos distintos al registrado en San Ildefonso.