Colón, Querétaro, 28 de julio de 2026.- Un total de 57 familias de La Esperanza, San José La Peñuela, Ajuchitlán y la cabecera municipal recibieron colchones mediante el programa “Apoyos que Construyen”, informó el gobierno municipal de Colón.
La entrega fue encabezada por el presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, acompañado del secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordáz, así como de habitantes de las localidades participantes.
De acuerdo con la información municipal, el programa acerca a las familias artículos y materiales para mejorar las condiciones de sus viviendas mediante esquemas de bajo costo o apoyos con una aportación económica reducida.
Trueba Moncada señaló que el objetivo es permitir que cualquier habitante pueda solicitar los beneficios, sin distinciones entre comunidades.
El programa municipal distribuyó colchones entre habitantes de La Esperanza, San José La Peñuela, Ajuchitlán y la cabecera. rotativo.com.mx
“Mi compromiso ha sido que los apoyos lleguen a todos por igual; como decía mi abuelita, o todos coludos o todos rabones”, expresó el alcalde.
El presidente municipal pidió a las personas beneficiadas compartir la información en sus localidades, con la finalidad de que más habitantes conozcan los programas disponibles y puedan participar en futuras entregas.
Por su parte, Raúl Cruz Ordáz indicó que los colchones buscan favorecer la economía familiar y mejorar las condiciones de descanso dentro de los hogares.
La entrega benefició a 57 familias de cuatro localidades del municipio de Colón. rotativo.com.mx
El programa se suma a otras acciones municipales relacionadas con el mejoramiento de vivienda, entre ellas la entrega de calentadores solares a 20 familias de Viborillas y la distribución de 426 tinacos en 30 comunidades.
El comunicado no precisó el costo de cada colchón, la aportación solicitada a las familias, el gasto total de la entrega ni los criterios utilizados para seleccionar a las personas beneficiarias.