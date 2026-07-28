Colón entrega colchones a 57 familias con programa Apoyos que Construyen

El apoyo llegó a habitantes de La Esperanza, San José La Peñuela, Ajuchitlán y la cabecera municipal.

Familias y autoridades municipales de Colón durante la entrega de colchones del programa Apoyos que Construyen.

Habitantes de cuatro localidades participaron en la jornada de entrega de colchones realizada por el gobierno municipal de Colón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 28 de julio de 2026.- Un total de 57 familias de La Esperanza, San José La Peñuela, Ajuchitlán y la cabecera municipal recibieron colchones mediante el programa “Apoyos que Construyen”, informó el gobierno municipal de Colón.

La entrega fue encabezada por el presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, acompañado del secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordáz, así como de habitantes de las localidades participantes.

De acuerdo con la información municipal, el programa acerca a las familias artículos y materiales para mejorar las condiciones de sus viviendas mediante esquemas de bajo costo o apoyos con una aportación económica reducida.

Trueba Moncada señaló que el objetivo es permitir que cualquier habitante pueda solicitar los beneficios, sin distinciones entre comunidades.

Beneficiario y autoridades municipales posan junto a cajas de colchones entregados en Col\u00f3n. El programa municipal distribuyó colchones entre habitantes de La Esperanza, San José La Peñuela, Ajuchitlán y la cabecera. rotativo.com.mx

“Mi compromiso ha sido que los apoyos lleguen a todos por igual; como decía mi abuelita, o todos coludos o todos rabones”, expresó el alcalde.

El presidente municipal pidió a las personas beneficiadas compartir la información en sus localidades, con la finalidad de que más habitantes conozcan los programas disponibles y puedan participar en futuras entregas.

Por su parte, Raúl Cruz Ordáz indicó que los colchones buscan favorecer la economía familiar y mejorar las condiciones de descanso dentro de los hogares.

Grupo de familias y autoridades municipales reunido junto a colchones entregados en Col\u00f3n. La entrega benefició a 57 familias de cuatro localidades del municipio de Colón. rotativo.com.mx

El programa se suma a otras acciones municipales relacionadas con el mejoramiento de vivienda, entre ellas la entrega de calentadores solares a 20 familias de Viborillas y la distribución de 426 tinacos en 30 comunidades.

El comunicado no precisó el costo de cada colchón, la aportación solicitada a las familias, el gasto total de la entrega ni los criterios utilizados para seleccionar a las personas beneficiarias.

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