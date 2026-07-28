Desaparece el programa de becas municipales en San Juan del Río

El alcalde Roberto Cabrera explicó que el recurso no quedó etiquetado y se redistribuyó a asfalto, limpieza y aumento salarial a policías.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, sonríe y estrecha la mano de una mujer mientras sostiene un vale impreso por una beca escolar con la leyenda Amar San Juan Presidencia 2024.

Imagen de archivo de una entrega de becas municipales encabezada por el alcalde Roberto Cabrera Valencia; el programa dejó de operar tras la llegada de la beca federal Rita Cetina.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- El programa de becas municipales de San Juan del Río dejó de existir y su presupuesto no quedó etiquetado: se redistribuyó entre las necesidades de este ejercicio fiscal, como asfalto, ampliación del servicio de limpieza y un aumento salarial de 20 por ciento a policías, confirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia a pregunta expresa de medios de comunicación.

De acuerdo con el presidente municipal, la desaparición del programa obedece a la llegada de la beca federal Rita Cetina, de carácter universal, que ya cubre primaria y secundaria y próximamente incorporará preescolar, con una cobertura mayor a la que alcanzaba el esquema municipal.

La última edición del programa, denominado Becas del Bien Común, se entregó en 2025 con 10 mil apoyos de 3 mil pesos cada uno y una inversión de 30 millones de pesos.

Cabrera Valencia refirió que durante los ejercicios de 2022 a 2025 su administración entregó entre 10 mil y 15 mil becas por año, con un padrón que abarcó desde educación especial hasta universidades, y con un requisito académico que impedía a los becarios reprobar materias.

El alcalde recordó que el esquema de becas operó en el municipio durante unas cuatro décadas, desde finales de los años ochenta, con montos que en administraciones anteriores rondaban los 250 o 300 pesos por beneficiario.

La cancelación no fue abrupta: desde diciembre de 2024 la entonces Secretaría de Desarrollo Social ya evaluaba su continuidad ante la dispersión de las becas federales, y ese mismo mes el alcalde anunció la decisión de reorientar el programa hacia primaria, educación especial y superior, niveles que entonces no cubría la Federación.

Cabrera Valencia describió 2026 como un año financieramente complejo para la administración, con mayor gasto en mantenimiento de vialidades por la temporada de lluvias y en seguridad pública, lo que motivó que el recurso antes destinado a becas se dispersara entre esos requerimientos.

El presupuesto actual de la Secretaría de Desarrollo Social ronda los seis millones de pesos anuales, muy por debajo de los 30 millones que concentraba el programa educativo.

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