San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- El programa de becas municipales de San Juan del Río dejó de existir y su presupuesto no quedó etiquetado: se redistribuyó entre las necesidades de este ejercicio fiscal, como asfalto, ampliación del servicio de limpieza y un aumento salarial de 20 por ciento a policías, confirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia a pregunta expresa de medios de comunicación.
De acuerdo con el presidente municipal, la desaparición del programa obedece a la llegada de la beca federal Rita Cetina, de carácter universal, que ya cubre primaria y secundaria y próximamente incorporará preescolar, con una cobertura mayor a la que alcanzaba el esquema municipal.
La última edición del programa, denominado Becas del Bien Común, se entregó en 2025 con 10 mil apoyos de 3 mil pesos cada uno y una inversión de 30 millones de pesos.
Cabrera Valencia refirió que durante los ejercicios de 2022 a 2025 su administración entregó entre 10 mil y 15 mil becas por año, con un padrón que abarcó desde educación especial hasta universidades, y con un requisito académico que impedía a los becarios reprobar materias.
El alcalde recordó que el esquema de becas operó en el municipio durante unas cuatro décadas, desde finales de los años ochenta, con montos que en administraciones anteriores rondaban los 250 o 300 pesos por beneficiario.
La cancelación no fue abrupta: desde diciembre de 2024 la entonces Secretaría de Desarrollo Social ya evaluaba su continuidad ante la dispersión de las becas federales, y ese mismo mes el alcalde anunció la decisión de reorientar el programa hacia primaria, educación especial y superior, niveles que entonces no cubría la Federación.
Cabrera Valencia describió 2026 como un año financieramente complejo para la administración, con mayor gasto en mantenimiento de vialidades por la temporada de lluvias y en seguridad pública, lo que motivó que el recurso antes destinado a becas se dispersara entre esos requerimientos.
El presupuesto actual de la Secretaría de Desarrollo Social ronda los seis millones de pesos anuales, muy por debajo de los 30 millones que concentraba el programa educativo.