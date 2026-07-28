San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- Raúl Vladimir “N” fue vinculado a proceso por el delito de fraude específico relacionado con la compraventa de una camioneta que tenía reporte de robo vigente en Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Un juez le impuso prisión preventiva justificada.
Los hechos investigados comenzaron el 28 de agosto de 2025, cuando la persona afectada localizó en medios digitales una camioneta anunciada para su venta.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el imputado presuntamente utilizó una identidad falsa para realizar la operación. Como pago por la camioneta, las partes acordaron la entrega de un vehículo propiedad de la víctima, además de una cantidad de dinero.
Compraventa se concretó en Zibatá
La operación se realizó el 2 de septiembre de 2025, cuando ambas partes se reunieron en el fraccionamiento Zibatá, en el municipio de El Marqués.
La Fiscalía señaló que la víctima entregó su automóvil, realizó una transferencia bancaria y proporcionó otra parte del pago en efectivo.
Dos días después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río informaron a la persona afectada que la camioneta adquirida contaba con reporte de robo vigente en Guanajuato, según la versión de la Fiscalía.
A partir de la denuncia, la dependencia estatal recabó entrevistas de la persona ofendida y testigos, realizó reconocimientos fotográficos y obtuvo informes de la Policía de Investigación del Delito.
La Fiscalía indicó que también incorporó antecedentes relacionados con otras carpetas de investigación. Con los datos recabados solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra el imputado.
Juez ordena prisión preventiva
Durante la audiencia inicial celebrada el 7 de julio de 2026, la autoridad judicial formuló imputación y posteriormente resolvió vincular a proceso a Raúl Vladimir “N” por fraude específico.
Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva justificada y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. El imputado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.
El protocolo exige revisión reforzada ante acusaciones delictivas y prohíbe convertir una imputación en culpabilidad anticipada; por ello, las conductas atribuidas al imputado permanecen expresamente vinculadas a la investigación de la Fiscalía.