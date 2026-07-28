Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició la tercera generación de la Escuela para Mandos, conformada por 26 integrantes de corporaciones federales y de instituciones de seguridad pública de siete entidades del país.

Durante seis semanas, las y los participantes cursarán el Diplomado en Alta Dirección y Gestión Estratégica, impartido por medio de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

La SSPC señaló que el programa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de conducción institucional, coordinación, planeación y toma de decisiones de quienes dirigen corporaciones y equipos responsables de la seguridad pública.





El diplomado abordará conducción institucional, geopolítica, gobernanza, ciberseguridad, coordinación y planeación estratégica. rotativo.com.mx

Diplomado tendrá seis módulos

El diplomado está integrado por seis módulos sobre conducción institucional, geopolítica, gobernanza, ciberseguridad, coordinación y planeación estratégica.

También contempla actividades académicas y formativas desarrolladas con instituciones estratégicas del Estado mexicano.

La dependencia informó que esta es la segunda ocasión en que la Escuela para Mandos incorpora a integrantes de instituciones estatales, como parte de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas.

La ceremonia inaugural fue encabezada por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, acompañada por el subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial, Antonio de Jesús Lozada González.

También participaron representantes del Centro de Estudios de Defensa, la Universidad Naval, la Policía Federal Ministerial, el Servicio de Protección Federal y la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia.

Figueroa Franco indicó que los participantes fueron seleccionados por su experiencia y trayectoria. Además, los convocó a intercambiar conocimientos y prácticas que puedan incorporarse al funcionamiento de sus instituciones.

La tercera generación reúne a 26 mandos federales y estatales seleccionados por su experiencia y trayectoria. rotativo.com.mx

Profesionalización de corporaciones

La SSPC ubicó la Escuela para Mandos dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad y señaló que la formación directiva permite fortalecer la coordinación y la toma de decisiones dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El programa se suma a otros procesos de capacitación realizados por las instituciones federales. En junio, el Servicio de Protección Federal graduó a 58 elementos después de un curso especializado de 740 horas.

La formación y el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia también han sido presentados por la autoridad federal como componentes de la Estrategia Nacional de Seguridad.