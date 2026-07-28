Cóndores trasladan a paciente con infarto a hospital de Iztapalapa

El paciente, de 71 años, fue estabilizado durante el vuelo entre Álvaro Obregón e Iztapalapa.

Paramédicos colocan a un paciente en una camilla junto a un helicóptero de los Cóndores de la SSC.

Personal médico prepara el traslado aéreo de un hombre de 71 años con infarto en la Ciudad de México.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- Un hombre de 71 años diagnosticado con infarto agudo al miocardio en evolución fue trasladado en helicóptero al Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el traslado fue realizado por especialistas de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, después de recibir una solicitud del Centro Regulador de Urgencias Médicas.

La aeronave aterrizó en el helipuerto del Hospital General Doctor Enrique Cabrera, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde los paramédicos recibieron al paciente y lo colocaron en la ambulancia aérea.

Durante el vuelo hacia Iztapalapa, el personal especializado estabilizó al hombre y le proporcionó atención prehospitalaria de acuerdo con su condición médica.

Al llegar al Hospital de Especialidades Doctor Belisario Domínguez, el paciente fue recibido por personal médico para continuar con la atención correspondiente. El reporte no precisó su evolución posterior.

Los Cóndores tienen entre sus funciones el apoyo ante emergencias y la realización de traslados aeromédicos hacia unidades hospitalarias.

La atención oportuna de pacientes con emergencias cardiacas también comprende protocolos hospitalarios como el Código Infarto, utilizado para estabilizar y referir a personas que requieren tratamiento especializado.

El traslado aéreo ha sido empleado para reducir tiempos en emergencias graves cuando la condición del paciente y la distancia hospitalaria justifican el uso de una aeronave.

seguridad salud sucesos cdmx

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