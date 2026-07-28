Detienen a hombre señalado de abuso sexual contra menor en Zitácuaro

La Fiscalía michoacana cumplimentó una orden de aprehensión contra Benito "N"; la agresión contra la adolescente ocurrió en marzo, según la investigación.

Torreta de patrulla con luces azules encendidas durante la noche en una vialidad urbana.

Imagen ilustrativa. La FGE de Michoacán cumplimentó en Zitácuaro la orden de aprehensión contra Benito "N".

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 28 de julio de 2026.- Un hombre identificado como Benito "N" fue detenido en Zitácuaro en cumplimiento de una orden de aprehensión, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido contra una adolescente de 14 años, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, la agresión ocurrió el 22 de marzo de este año, cuando la víctima —hijastra del detenido, según la dependencia— se encontraba en su domicilio. La adolescente informó de inmediato lo sucedido a sus familiares, lo que derivó en la denuncia.

A partir de ese señalamiento, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba sobre la posible participación del investigado en el delito y solicitó al órgano jurisdiccional la orden de aprehensión, que fue cumplimentada mediante trabajo de investigación y de campo, detalló la Fiscalía michoacana.

El detenido fue puesto a disposición de un Juez de Control, que resolverá su situación jurídica en apego al debido proceso.

La dependencia afirmó que con estas acciones busca actuar con inmediatez ante conductas que atentan contra el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

seguridad criminalidad michoacan sucesos

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