San Juan del Río, 28 de julio de 2026.- Un hombre identificado como Mario “N” fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar por hechos ocurridos en la colonia Vaquerías, en San Juan del Río, y permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el primer episodio ocurrió el 5 de julio de 2026, cuando el imputado presuntamente sostuvo una discusión con su esposa, durante la cual la habría insultado y amenazado de muerte mientras le apuntaba con un arma de fuego.

La dependencia señaló que tres días después, el 8 de julio, Mario “N” presuntamente volvió a amenazar a la víctima con privarla de la vida y habría utilizado la misma arma para intimidarla.

Tras su detención, el arma de fuego fue asegurada como parte de la investigación y el imputado quedó a disposición de la Fiscalía. La dependencia indicó que la detención fue declarada legal y la carpeta de investigación se judicializó con persona detenida.

Durante una audiencia celebrada el 11 de julio, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a Mario “N” por violencia familiar. También le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

El juez estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria. Mario “N” conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.

La violencia familiar ha figurado entre los problemas de seguridad con mayor incidencia en San Juan del Río. En abril de 2026, información publicada por Rotativo con datos oficiales señalaba que los delitos contra la familia habían acumulado mil 40 carpetas en Querétaro durante el primer bimestre del año.

Como antecedente relacionado, en marzo la Fiscalía realizó un cateo en Dolores Cuadrilla de Enmedio por otra investigación de violencia familiar en San Juan del Río, diligencia en la que también fue asegurada un arma de fuego.

El tratamiento conserva la etapa procesal y evita presentar las acusaciones de la Fiscalía como hechos probados, requisito reforzado para violencia familiar y acusaciones delictivas.