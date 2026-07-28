Querétaro, 28 de julio de 2026.- Las lluvias moderadas a fuertes registradas durante la tarde y noche del 27 de julio dejaron 14 reportes de encharcamientos en vialidades del norte y norponiente de la capital, sin personas lesionadas ni pérdidas materiales.

Las precipitaciones tuvieron mayor incidencia en colonias y comunidades como Santa Rosa Jáuregui, El Pedregal, Hacienda Santa Rosa, Montenegro, La Aurora, Jardines de Jurica, Peñuelas y Valle Dorado.

El balance también incluyó anegaciones en algunos domicilios, así como intervenciones para limpiar rejillas y torrenteras, canalizar apoyos y realizar recorridos preventivos en diferentes puntos de la zona metropolitana.

Uno de los reportes atendidos se presentó en la vialidad de acceso a Hacienda Santa Rosa, donde el agua alcanzó un tirante aproximado de 10 centímetros a nivel de banqueta.

Personal operativo realizó labores de abanderamiento mientras descendía el nivel del agua. La circulación vehicular se normalizó posteriormente y no se reportaron daños adicionales.

En el Centro Histórico se registró lluvia fuerte acompañada de ráfagas de viento, pero sin afectaciones. Las zonas poniente y sur también recibieron precipitaciones fuertes de corta duración, mientras que en el oriente y sobre Bernardo Quintana las lluvias fueron moderadas y ligeras.

Como antecedente, las precipitaciones del 2 y 3 de julio generaron 33 reportes al 911, entre ellos encharcamientos, ingresos de agua a viviendas, árboles caídos y daños en estructuras.

Lluvias fuertes en El Marqués

En El Marqués se registró lluvia muy fuerte con lapsos torrenciales, aunque sin incidencias. Corregidora y Huimilpan tuvieron precipitaciones fuertes de corta duración, también sin afectaciones.

San Juan del Río reportó lluvia moderada sin incidentes, mientras que en Pedro Escobedo y Ezequiel Montes se presentaron lluvias ligeras a moderadas.

La temporada de lluvias y ciclones 2026 se desarrolla bajo una declaratoria preventiva estatal vigente del 15 de mayo al 30 de noviembre, diseñada para coordinar la respuesta de los 18 municipios.

Pronóstico de lluvia para Querétaro

Para la tarde y noche de este martes 28 de julio se mantiene una probabilidad de lluvia del 50 por ciento, con precipitaciones ligeras a moderadas en la zona metropolitana, centro y sur del estado.

Entre miércoles y viernes, la probabilidad aumentará al 60 por ciento, con lluvias ligeras a moderadas y posible actividad eléctrica en las mismas regiones.

El pronóstico difundido para este 28 de julio también contempla intervalos de chubascos en Querétaro, por lo que se recomienda extremar precauciones en vialidades con acumulación de agua.