Quintana Roo, 28 de julio de 2026.- Cinco personas fueron detenidas cerca de un inmueble cateado en la calle Candeleros, del fraccionamiento Villas del Sol, como parte de una investigación por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

La diligencia fue ejecutada en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Dentro del domicilio, los agentes localizaron vegetal verde y seco con características de marihuana, así como una libreta con diversos apuntes.

La Fiscalía también reportó el aseguramiento de cartuchos, aunque en el comunicado no precisó la cantidad ni el calibre.

Autoridades ministeriales y personal de seguridad colocaron sellos de aseguramiento en un inmueble de la calle Candeleros, en Villas del Sol. Fiscalía General del Estado de Quintana Roo

Cerca del inmueble fueron detenidos Deyvid Daniel “N”, Yosmar “N”, Maritza “N”, Johan Misael “N” y Ángel Yoel “N”. Durante la inspección, las autoridades les aseguraron vegetal verde y seco, una sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina y material sólido granulado de color blanco parecido al narcótico conocido como crack.

Al concluir el cateo, el personal ministerial colocó sellos de aseguramiento en el domicilio, que quedó bajo resguardo de la Fiscalía estatal. Los indicios y las cinco personas detenidas fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

La situación jurídica de los detenidos será determinada dentro del término constitucional. Las personas señaladas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

Como antecedente territorial, en 2019 otro operativo conjunto en Playa del Carmen dejó seis personas detenidas y el aseguramiento de armas y diversas drogas.