Pruebas gratuitas de hepatitis B y C, disponibles en el IMSS Querétaro

Las hepatitis B y C pueden derivar en cirrosis o cáncer de hígado; la vacunación y la detección oportuna evitan complicaciones.

Personal de salud aplica una vacuna en el brazo de una mujer.

La vacunación contra hepatitis A y B es la medida de prevención más eficaz, señaló el IMSS Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de julio de 2026.- Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro realizan pruebas rápidas de detección de hepatitis B y C, gratuitas y confidenciales, y aplican las vacunas contra los tipos A y B, como parte de las acciones de prevención con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora este 28 de julio.

El jefe del Servicio de Endoscopia Digestiva de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), Humberto Erik Brandi Salinas, explicó que las hepatitis virales son infecciones que afectan al hígado, causadas por cinco tipos de virus —A, B, C, D y E—, y representan un desafío para la salud pública.

Detalló que las hepatitis A y E se transmiten principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, mientras que los tipos B, C y D pueden adquirirse por contacto con sangre o fluidos corporales infectados, prácticas sexuales sin protección, uso compartido de agujas o jeringas y procedimientos realizados con material no estéril. La hepatitis D, añadió, requiere la presencia previa del virus de la hepatitis B para desarrollarse.

De acuerdo con el especialista, algunas hepatitis pueden controlarse en poco tiempo, pero los tipos B y C pueden evolucionar a enfermedades crónicas y ocasionar complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

Brandi Salinas señaló que muchas personas pueden no presentar signos durante meses o años. Cuando aparecen, los síntomas más frecuentes son cansancio intenso, fiebre, pérdida del apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal, orina oscura, heces claras e ictericia, es decir, coloración amarilla en piel y ojos.

El médico destacó que la vacunación contra las hepatitis A y B es la medida de prevención más eficaz y segura para evitar estas infecciones y sus complicaciones.

En el IMSS se aplican las vacunas correspondientes, incluida la hexavalente, que contiene el componente contra hepatitis B; el Instituto ha acercado además módulos de vacunación a puntos de alta afluencia del estado durante sus campañas recientes.

Mediante la estrategia PrevenIMSS, indicó, las UMF brindan orientación y realizan las pruebas rápidas de detección de hepatitis B y C sin costo. En la capital queretana, el sector salud estatal también ofrece pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C en el CAPASITS, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Querétaro.

El especialista recomendó reforzar el lavado frecuente de manos, consumir agua potable y preparar los alimentos con higiene, así como utilizar preservativo durante las relaciones sexuales, evitar compartir agujas, jeringas, rastrillos o cepillos dentales, y verificar que tatuajes, perforaciones y procedimientos médicos se realicen con material estéril.

El Instituto invitó a la población a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para recibir orientación sobre la detección y prevención de las hepatitis virales.

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