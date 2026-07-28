Querétaro, 28 de julio de 2026.- Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro realizan pruebas rápidas de detección de hepatitis B y C, gratuitas y confidenciales, y aplican las vacunas contra los tipos A y B, como parte de las acciones de prevención con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora este 28 de julio.
El jefe del Servicio de Endoscopia Digestiva de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), Humberto Erik Brandi Salinas, explicó que las hepatitis virales son infecciones que afectan al hígado, causadas por cinco tipos de virus —A, B, C, D y E—, y representan un desafío para la salud pública.
Detalló que las hepatitis A y E se transmiten principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, mientras que los tipos B, C y D pueden adquirirse por contacto con sangre o fluidos corporales infectados, prácticas sexuales sin protección, uso compartido de agujas o jeringas y procedimientos realizados con material no estéril. La hepatitis D, añadió, requiere la presencia previa del virus de la hepatitis B para desarrollarse.
De acuerdo con el especialista, algunas hepatitis pueden controlarse en poco tiempo, pero los tipos B y C pueden evolucionar a enfermedades crónicas y ocasionar complicaciones como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.
Brandi Salinas señaló que muchas personas pueden no presentar signos durante meses o años. Cuando aparecen, los síntomas más frecuentes son cansancio intenso, fiebre, pérdida del apetito, náuseas, vómito, dolor abdominal, orina oscura, heces claras e ictericia, es decir, coloración amarilla en piel y ojos.
El médico destacó que la vacunación contra las hepatitis A y B es la medida de prevención más eficaz y segura para evitar estas infecciones y sus complicaciones.
En el IMSS se aplican las vacunas correspondientes, incluida la hexavalente, que contiene el componente contra hepatitis B; el Instituto ha acercado además módulos de vacunación a puntos de alta afluencia del estado durante sus campañas recientes.
Mediante la estrategia PrevenIMSS, indicó, las UMF brindan orientación y realizan las pruebas rápidas de detección de hepatitis B y C sin costo. En la capital queretana, el sector salud estatal también ofrece pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C en el CAPASITS, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Querétaro.
El especialista recomendó reforzar el lavado frecuente de manos, consumir agua potable y preparar los alimentos con higiene, así como utilizar preservativo durante las relaciones sexuales, evitar compartir agujas, jeringas, rastrillos o cepillos dentales, y verificar que tatuajes, perforaciones y procedimientos médicos se realicen con material estéril.
El Instituto invitó a la población a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para recibir orientación sobre la detección y prevención de las hepatitis virales.