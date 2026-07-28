Detienen a tres hombres con cuatro armas y 330 cartuchos en Culiacán

Policías estatales ubicaron el vehículo sobre el bulevar Pedro Infante; los detenidos quedaron a disposición de la FGR.

Tres hombres detenidos en Culiacán junto a armas, cargadores y otros objetos asegurados por la Policía Estatal de Sinaloa.

Tres hombres fueron detenidos en Culiacán después de un reporte al 911; autoridades informaron el aseguramiento de cuatro armas, 330 cartuchos y un vehículo con reporte de robo.

Seguridad Pública Sinaloa
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 28, 2026
Mariana Torres García

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Culiacán, Sinaloa, 28 de julio de 2026.- Tres hombres fueron detenidos en Culiacán y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) después de que policías estatales les aseguraron cuatro armas de fuego, 330 cartuchos, 14 cargadores y un vehículo con reporte de robo, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La intervención se originó después de un reporte recibido a través del número de emergencias 911 sobre la presencia de civiles armados que presuntamente circulaban en un Toyota Corolla azul.

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, realizaban patrullajes en distintos sectores de la capital cuando recibieron la información.

De acuerdo con la dependencia estatal, los agentes localizaron el automóvil en un semáforo del bulevar Pedro Infante y procedieron al aseguramiento de sus ocupantes.

Durante la inspección, las autoridades reportaron el hallazgo de dos armas largas: una calibre 7.62 x 39 milímetros y otra calibre 5.56 x 45 milímetros. También fueron aseguradas dos armas cortas, una calibre .40 y otra de 9 milímetros.

El reporte oficial contabiliza además 14 cargadores y 330 cartuchos, así como el Toyota Corolla que, según la Secretaría de Seguridad Pública estatal, contaba con reporte de robo.

Los tres detenidos, el vehículo, las armas, cargadores, cartuchos y demás indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la FGR para continuar con las diligencias correspondientes.

En el operativo participaron elementos estatales en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FGR y Fiscalía General del Estado.

La autoridad no informó en el comunicado la identidad de los detenidos, los delitos por los que serán investigados ni su situación jurídica posterior a la puesta a disposición.

El protocolo exige diferenciar con precisión detención, puesta a disposición, imputación, vinculación y sentencia; por ello, la nota se limita a la etapa procesal confirmada en el material proporcionado.

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