Ciudad de México, 28 de julio de 2026.- Una red integrada por 26 mil 939 Tiendas Bienestar, 12 mil 866 lecherías y 29 puntos de comercialización fijos e itinerantes será utilizada para ampliar la venta directa de alimentos elaborados por productoras y productores de pequeña y mediana escala.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la estrategia articula las capacidades de Sembrando Vida, Alimentación para el Bienestar y Leche para el Bienestar, con el propósito de acercar productos nacionales a las familias mexicanas y reducir la intermediación comercial.

El modelo contempla aprovechar espacios públicos, dependencias federales, alcaldías, municipios, aeropuertos y ferias para instalar puntos de venta directa.

La dependencia señaló que también buscará acuerdos con autoridades estatales y municipales para ampliar los lugares disponibles.

Sembrando Vida proporcionará acompañamiento a las familias rurales en logística, registro de marcas y comercialización. La oferta incluye al menos 60 productos, entre ellos miel y sus derivados, café, amaranto, cacao, mermeladas y botanas elaboradas con frutas y vegetales.

De acuerdo con el comunicado, estos productos son elaborados por más de 445 mil derechohabientes de Sembrando Vida, quienes trabajan 1.1 millones de hectáreas mediante sistemas de producción agroecológica en 26 entidades.

Actualmente funcionan 26 puntos itinerantes y tres espacios permanentes ubicados en la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

El programa también ha acompañado otras rutas de comercialización, como la exportación de limón persa de Papantla a Rusia, realizada por una cooperativa con asistencia técnica de Sembrando Vida.

El cacao y el chocolate forman parte de los productos comercializados mediante la red de Bienestar. rotativo.com.mx

Otro antecedente es la propuesta presentada en 2024 para incorporar productos locales en desayunos escolares, con alimentos frescos y de temporada procedentes de comunidades rurales.

Por su parte, Alimentación para el Bienestar opera 26 mil 939 tiendas en 23 mil 897 localidades de 2 mil 303 municipios. En esos establecimientos se comercializan 30 productos de la canasta básica y 54 artículos complementarios, conforme a la demanda de cada comunidad.

La red federal tiene entre sus objetivos garantizar el abasto de alimentos básicos a precios accesibles y reconocer el trabajo de pequeños productores, de acuerdo con la descripción institucional del organismo.

Leche para el Bienestar reportó una cobertura superior a 7.7 millones de personas mediante 12 mil 866 lecherías: cinco mil 27 están ubicadas en zonas urbanas y siete mil 839 en comunidades rurales.

En 552 municipios considerados prioritarios, el litro de leche se mantiene en 4.50 pesos. En regiones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se vende en 6.50 pesos, mientras que en el resto del país el precio es de 7.50 pesos. La cobertura de 552 municipios con precio preferencial también ha sido reportada por la Secretaría de Agricultura.

Las tiendas SUPERISSSTE comercializan presentaciones de leche entera, descremada, light y deslactosada con precios de entre 18 y 20 pesos por litro.

La Secretaría de Agricultura no detalló el calendario para incorporar nuevos puntos de venta, los requisitos que deberán cumplir los productores ni el volumen de productos que espera comercializar mediante esta alianza.