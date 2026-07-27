JAPAM desazolva drenaje en Villas del Puente tras afectaciones por lluvias

La Gerencia de Saneamiento retira piedras, lodo y basura acumulados durante años en la red de drenaje de la colonia y zonas vecinas.

Trabajadores de JAPAM realizan labores de desazolve y limpieza en el drenaje de la colonia Villas del Puente, en San Juan del Río.

Personal de JAPAM efectúa trabajos de limpieza y desazolve en la colonia Villas del Puente, en San Juan del Río, para retirar lodo, piedras y basura que provocaron taponamientos en la red de drenaje tras las lluvias recientes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de julio de 2026.- La acumulación de piedras, lodo y basura depositada durante años en la red de drenaje de la colonia Villas del Puente y zonas aledañas provocó taponamientos que afectaron a domicilios de la zona, tras las lluvias recientes registradas en el municipio.

Personal de la Gerencia de Saneamiento de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) realiza labores de limpieza y desazolve en la colonia para liberar las líneas de drenaje colapsadas, de acuerdo con un comunicado del organismo.

JAPAM no detalló un plazo para el restablecimiento del servicio en los domicilios afectados ni el número de viviendas con esta problemática; el organismo se limitó a señalar que trabaja para restablecer el servicio "lo antes posible."

El comunicado atribuyó parte del origen del taponamiento a materiales acumulados con el paso de los años en la red, así como a basura arrojada por la población, y pidió a los vecinos no tirar desechos en la vía pública ni en el drenaje para prevenir este tipo de afectaciones.

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