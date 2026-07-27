San Juan del Río, 27 de julio de 2026.- La acumulación de piedras, lodo y basura depositada durante años en la red de drenaje de la colonia Villas del Puente y zonas aledañas provocó taponamientos que afectaron a domicilios de la zona, tras las lluvias recientes registradas en el municipio.
Personal de la Gerencia de Saneamiento de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) realiza labores de limpieza y desazolve en la colonia para liberar las líneas de drenaje colapsadas, de acuerdo con un comunicado del organismo.
JAPAM no detalló un plazo para el restablecimiento del servicio en los domicilios afectados ni el número de viviendas con esta problemática; el organismo se limitó a señalar que trabaja para restablecer el servicio "lo antes posible."
El comunicado atribuyó parte del origen del taponamiento a materiales acumulados con el paso de los años en la red, así como a basura arrojada por la población, y pidió a los vecinos no tirar desechos en la vía pública ni en el drenaje para prevenir este tipo de afectaciones.