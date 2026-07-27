Querétaro, 27 de julio de 2026.- René “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de robo a transeúnte con violencia cometido contra varios menores de edad en el fraccionamiento Valle de Santiago, en la capital queretana.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que las víctimas se encontraban jugando fútbol con sus amigos sobre la calle Valle de Mompaní, cuando el imputado presuntamente las despojó mediante violencia de sus teléfonos celulares.
Después del robo, el hombre intentó escapar a pie; sin embargo, fue retenido metros adelante. Elementos de la Policía Municipal de Querétaro intervinieron para detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía estatal.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a René “N”. También le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.
El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público podrá reunir datos de prueba adicionales antes de que se determine la siguiente etapa del procedimiento penal.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. El imputado conserva la presunción de inocencia mientras una autoridad judicial no determine su responsabilidad.
El expediente se suma a otros procesos recientes por asaltos contra peatones en la capital. En mayo, otro imputado fue procesado por un robo con violencia en Paseo Querétaro, mientras que un hombre quedó en prisión preventiva por un asalto en San Pedrito Peñuelas.