Vinculan a proceso a hombre por robo violento a menores en Querétaro

La Fiscalía informó que el imputado usó violencia contra varios menores y fue retenido cuando intentaba escapar.

René “N”, imputado vinculado a proceso por robo con violencia contra menores en Querétaro.

René “N” permanecerá en prisión preventiva justificada por el presunto robo violento de celulares a varios menores.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- René “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de robo a transeúnte con violencia cometido contra varios menores de edad en el fraccionamiento Valle de Santiago, en la capital queretana.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que las víctimas se encontraban jugando fútbol con sus amigos sobre la calle Valle de Mompaní, cuando el imputado presuntamente las despojó mediante violencia de sus teléfonos celulares.

Después del robo, el hombre intentó escapar a pie; sin embargo, fue retenido metros adelante. Elementos de la Policía Municipal de Querétaro intervinieron para detenerlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía estatal.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial calificó de legal la detención y resolvió vincular a proceso a René “N”. También le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público podrá reunir datos de prueba adicionales antes de que se determine la siguiente etapa del procedimiento penal.

La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. El imputado conserva la presunción de inocencia mientras una autoridad judicial no determine su responsabilidad.

El expediente se suma a otros procesos recientes por asaltos contra peatones en la capital. En mayo, otro imputado fue procesado por un robo con violencia en Paseo Querétaro, mientras que un hombre quedó en prisión preventiva por un asalto en San Pedrito Peñuelas.

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