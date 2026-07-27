Querétaro, 27 de julio de 2026.- Querétaro tendrá este lunes intervalos de chubascos con acumulados de entre cinco y 25 milímetros, acompañados por descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, de acuerdo con el aviso 415 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El pronóstico establece viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en zonas de Querétaro. En el norte del estado, las temperaturas máximas se ubicarán entre 30 y 35 grados Celsius.
Durante la mañana se espera cielo despejado a medio nublado y ambiente fresco en la mayor parte de la Mesa Central, con condiciones frías y bancos de niebla en las zonas serranas. Por la tarde aumentará la nubosidad y el ambiente será cálido en buena parte de la región.
Las precipitaciones previstas para Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala podrían presentarse con actividad eléctrica y granizo.
El SMN advirtió además que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.
Las condiciones están relacionadas con el avance de la onda tropical número 21 sobre el sur de México, su interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del ingreso de humedad procedente del mar Caribe, el golfo de México y el océano Pacífico.
El escenario mantiene el patrón de chubascos, granizo y viento observado durante julio en Querétaro. Los avisos del 15 y 16 de julio también contemplaron precipitaciones de cinco a 25 milímetros y rachas fuertes en la entidad.
La temporada de lluvias ya había dejado una precipitación media de 200.5 milímetros durante junio en la capital queretana, donde se registraron lluvias durante 28 de los 30 días del mes.