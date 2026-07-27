Querétaro tendrá chubascos, granizo y rachas de viento de 60 km/h

El SMN prevé precipitaciones de 5 a 25 milímetros y temperaturas de hasta 35 grados en el norte estatal.

Nubes de tormenta sobre el cielo de Querétaro, en una imagen ilustrativa del pronóstico de chubascos, actividad eléctrica, posible granizo y fuertes rachas de viento para la entidad.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este lunes chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- Querétaro tendrá este lunes intervalos de chubascos con acumulados de entre cinco y 25 milímetros, acompañados por descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, de acuerdo con el aviso 415 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico establece viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en zonas de Querétaro. En el norte del estado, las temperaturas máximas se ubicarán entre 30 y 35 grados Celsius.

Durante la mañana se espera cielo despejado a medio nublado y ambiente fresco en la mayor parte de la Mesa Central, con condiciones frías y bancos de niebla en las zonas serranas. Por la tarde aumentará la nubosidad y el ambiente será cálido en buena parte de la región.

Las precipitaciones previstas para Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala podrían presentarse con actividad eléctrica y granizo.

El SMN advirtió además que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Las condiciones están relacionadas con el avance de la onda tropical número 21 sobre el sur de México, su interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además del ingreso de humedad procedente del mar Caribe, el golfo de México y el océano Pacífico.

El escenario mantiene el patrón de chubascos, granizo y viento observado durante julio en Querétaro. Los avisos del 15 y 16 de julio también contemplaron precipitaciones de cinco a 25 milímetros y rachas fuertes en la entidad.

La temporada de lluvias ya había dejado una precipitación media de 200.5 milímetros durante junio en la capital queretana, donde se registraron lluvias durante 28 de los 30 días del mes.

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