Código Infarto estabiliza a paciente de 51 años en clínica de Querétaro

El equipo de la UMF No. 14 detectó la emergencia, estabilizó al derechohabiente y coordinó su traslado hospitalario.

Paciente de 51 años conversa con personal del IMSS después de recibir atención por un infarto en la UMF No. 14 de Querétaro.

La activación del Código Infarto permitió estabilizar al paciente en la UMF No. 14 y coordinar su traslado al HGR No. 1.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 27, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- La activación del Código Infarto en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social permitió estabilizar a un paciente de 51 años que presentó un infarto agudo al miocardio durante una consulta y coordinar su traslado al Hospital General Regional (HGR) No. 1.

El derechohabiente acudió al servicio de Medicina Familiar por malestar general, dolor de cabeza, mareo y presión arterial elevada. Durante la valoración presentó pérdida del estado de alerta, por lo que la médica familiar solicitó un electrocardiograma que confirmó el infarto.

El director de la UMF No. 14, Gerardo López Pichardo, explicó que el paciente tenía un diagnóstico reciente de hipertensión y llegó a la unidad con una crisis hipertensiva.

“En ese momento, en las instalaciones de la unidad médica se activó la estrategia de Código Infarto”, indicó el médico.

En la atención participaron personal de Medicina Familiar, Enfermería, Trabajo Social, asistentes médicas, Técnicos en Atención y Orientación al Derechohabiente —TAOD— y Vigilancia. El equipo intervino en la estabilización, gestión de la ambulancia y referencia hospitalaria.

Personal m\u00e9dico y administrativo del IMSS junto al derechohabiente atendido por un infarto agudo al miocardio en Quer\u00e9taro. ersonal médico, de Enfermería, Trabajo Social, TAOD y Vigilancia participó en la atención y referencia hospitalaria. rotativo.com.mx

Después de recibir la atención inicial, el paciente fue trasladado al HGR No. 1, donde continuó con el tratamiento correspondiente. El IMSS informó que actualmente se encuentra estable y permanece bajo seguimiento médico.

El derechohabiente agradeció la respuesta del personal que lo atendió desde su ingreso a la unidad.

“Agradezco la reacción de la doctora que permitió que fuera atendido oportunamente. Afortunadamente, lograron salvarme la vida y estoy muy agradecido con todos”, expresó.

Su hermana, María de los Ángeles, reconoció la coordinación de las diferentes áreas de la clínica y la rapidez con la que se consiguió la ambulancia para continuar la atención hospitalaria.

La estrategia cuenta con antecedentes en unidades especializadas del Seguro Social. El Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI obtuvo una certificación internacional por la implementación del protocolo Código Infarto.

En Querétaro, el instituto también ha anunciado medidas para fortalecer la respuesta desde el primer nivel de atención, entre ellas la transformación de la UMF No. 6 de San Juan del Río en una unidad con urgencias durante las 24 horas.

salud gobierno hospital general codigo infarto imss

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