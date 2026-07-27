Querétaro registrará este lunes intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El estado se ubica en la categoría más baja de lluvia dentro del mapa nacional que la dependencia actualizó este lunes a las 06:00 horas.

A nivel nacional, Conagua prevé las lluvias más intensas del día —de 75 a 150 milímetros— en el norte y centro de Sonora, el oeste de Oaxaca y el centro, oeste y sur de Chiapas. Un segundo grupo de entidades, entre ellas el sur de Sinaloa, el oeste de Chihuahua y Durango, el este de Guerrero y el sur de Veracruz, podría acumular de 50 a 75 milímetros.

La dependencia advirtió que estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y, en el occidente y centro del país, de caída de granizo.

De forma paralela, Conagua anunció el inicio de una nueva onda de calor en el norte y este de Chihuahua, el oeste, norte y este de Durango, el norte y oeste de Coahuila, el centro y sur de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas, entidades donde ya prevalecía un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso.

En el océano Pacífico, el huracán Genevieve se mantiene como categoría 5, según el mapa de sistemas meteorológicos de Conagua. La dependencia señaló que su circulación reforzará la probabilidad de chubascos en Baja California Sur, sin que el reporte consultado indique una trayectoria de impacto directo sobre el territorio continental mexicano.

Conagua recomendó a la población evitar cruzar calles inundadas, ríos o arroyos, así como disminuir la velocidad y extremar precauciones al conducir por la baja visibilidad que puede generar la lluvia. La dependencia pidió mantenerse informado a través de los avisos de Protección Civil.