Fiscalía de Querétaro trae de EU a imputado por feminicidio tras deportación

La Fiscalía de Querétaro coordinó con autoridades de Chihuahua y Estados Unidos la localización, detención y deportación del imputado.

Fotografía difundida por la Fiscalía de Querétaro que muestra al imputado por feminicidio, con rostro difuminado, custodiado por dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con logotipos de las dependencias participantes en el operativo binacional

El imputado por feminicidio, con rostro difuminado, es custodiado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Querétaro tras su detención en Estados Unidos y posterior deportación

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Manuel "N", imputado por el delito de feminicidio, luego de una operación de cooperación binacional que incluyó a autoridades de Chihuahua y Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones ubicaron al imputado residiendo en Houston, Texas, lo que llevó a activar mecanismos de coordinación con la Policía de Investigación del Estado de Chihuahua, que funcionó como enlace con autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso.

El 4 de junio de 2026, Juan Manuel "N" fue detenido en Conroe, Texas, donde quedó bajo custodia de la oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) en el Centro Montgomery, en espera de su proceso migratorio.

El 21 de julio, fue deportado a México a través del Puente Internacional Lincoln-Juárez, entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí lo recibieron elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes lo entregaron a la Policía de Investigación de la Fiscalía de Querétaro para cumplimentar el mandato judicial.

Tras la ejecución de la orden, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería en Querétaro, donde continuará el proceso penal por el delito que se le atribuye.

La fiscalía no detalló en qué fecha ni municipio ocurrió el feminicidio que se le imputa, ni datos sobre la víctima.

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