Querétaro, 27 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Manuel "N", imputado por el delito de feminicidio, luego de una operación de cooperación binacional que incluyó a autoridades de Chihuahua y Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones ubicaron al imputado residiendo en Houston, Texas, lo que llevó a activar mecanismos de coordinación con la Policía de Investigación del Estado de Chihuahua, que funcionó como enlace con autoridades estadounidenses para dar seguimiento al caso.
El 4 de junio de 2026, Juan Manuel "N" fue detenido en Conroe, Texas, donde quedó bajo custodia de la oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) en el Centro Montgomery, en espera de su proceso migratorio.
El 21 de julio, fue deportado a México a través del Puente Internacional Lincoln-Juárez, entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí lo recibieron elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes lo entregaron a la Policía de Investigación de la Fiscalía de Querétaro para cumplimentar el mandato judicial.
Tras la ejecución de la orden, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería en Querétaro, donde continuará el proceso penal por el delito que se le atribuye.
La fiscalía no detalló en qué fecha ni municipio ocurrió el feminicidio que se le imputa, ni datos sobre la víctima.