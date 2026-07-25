Tres personas detenidas en cateos de Sinergia en Cadereyta; aseguran cristal en dos domicilios

Las diligencias se cumplimentaron en la comunidad de El Terrero y en Barrio San Diego, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional

Tarjeta institucional de la Fiscalía General del Estado con fotografías difuminadas de tres personas detenidas en cateos en Cadereyta de Montes

Tres personas fueron detenidas durante las diligencias de cateo ejecutadas en Cadereyta de Montes en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Cadereyta de Montes, Querétaro, 25 de julio de 2026.- Tres personas fueron detenidas durante dos diligencias de cateo que la Fiscalía General del Estado ejecutó en domicilios del municipio de Cadereyta de Montes, como parte de carpetas de investigación abiertas por delitos contra la salud.

En uno de los inmuebles, los elementos ministeriales aseguraron sustancia cristalina con características de metanfetamina.

Las intervenciones se llevaron a cabo en la comunidad de El Terrero y en Barrio San Diego. Las encabezó personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en el marco del operativo interinstitucional Sinergia por Querétaro.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente por su probable intervención en delitos contra la salud. El narcótico asegurado quedó bajo resguardo ministerial para su análisis pericial e integración a la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía no precisó el número de órdenes de cateo cumplimentadas por inmueble ni la cantidad exacta de sustancia asegurada.

La estrategia Sinergia ha registrado presencia previa en el municipio: en junio de 2025, la Fiscalía ejecutó cateos en Cadereyta con un saldo de siete detenidos y decomiso de drogas y equipo; y en febrero de ese año, otra diligencia en Vizarrón de Montes dejó cuatro detenidos y el aseguramiento de sustancias, básculas grameras y un arma de fabricación artesanal.

cadereyta de montes cateos delitos contra la salud fiscalía general del estado metanfetamina policía de investigación del delito seguridad sinergia por querétaro

Reciente

El presidente municipal de Querétaro dirige un mensaje desde la tribuna del salón de Cabildo, con la bandera nacional al fondo.
Editorial

Querétaro entrega seis preseas y un homenaje póstumo en sus 495 años

Un homenaje póstumo distinguió al cronista Roberto Servín Muñoz, a un año de su muerte, durante la sesión solemne de Cabildo.

Senador Agustín Dorantes dirigiéndose a integrantes de Skål International Querétaro durante reunión de trabajo
Querétaro

Dorantes propone mesas de trabajo con hoteleros y sector turístico de Querétaro

El legislador se comprometió a gestionar ante las instancias correspondientes temas como la regulación de plataformas de hospedaje, la señalética turística y el impulso a congresos y convenciones.

Participantes sentados en círculo en un salón con banners de los programas JAPAM, San Juan Mejor con Obras y El Mirador durante la jornada comunitaria
San Juan del Río

Gabinete municipal lleva servicios de salud, obras y atención ciudadana a El Mirador en la edición 49 del programa "Viernes en El Mirador"

Secretarías de Obras, Desarrollo Social, Seguridad Pública, DIF, JAPAM y otras dependencias instalaron mesas de atención y ejecutaron acciones directas en la localidad

Niñas y niños participan en la sesión de clausura del curso de verano "Creciendo con Emociones Positivas" en Colón, Querétaro
Municipios

Clausuran en Colón curso de verano sobre inteligencia emocional para niñas y niños de comunidades rurales

El programa "Creciendo con Emociones Positivas" se desarrolló del 20 al 24 de julio con participantes de Ajuchitlán, Los Quiotes, El Saucillo, El Lindero, Soriano y Las Crucitas