Cadereyta de Montes, Querétaro, 25 de julio de 2026.- Tres personas fueron detenidas durante dos diligencias de cateo que la Fiscalía General del Estado ejecutó en domicilios del municipio de Cadereyta de Montes, como parte de carpetas de investigación abiertas por delitos contra la salud.
En uno de los inmuebles, los elementos ministeriales aseguraron sustancia cristalina con características de metanfetamina.
Las intervenciones se llevaron a cabo en la comunidad de El Terrero y en Barrio San Diego. Las encabezó personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en el marco del operativo interinstitucional Sinergia por Querétaro.
Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente por su probable intervención en delitos contra la salud. El narcótico asegurado quedó bajo resguardo ministerial para su análisis pericial e integración a la carpeta de investigación correspondiente.
La Fiscalía no precisó el número de órdenes de cateo cumplimentadas por inmueble ni la cantidad exacta de sustancia asegurada.
La estrategia Sinergia ha registrado presencia previa en el municipio: en junio de 2025, la Fiscalía ejecutó cateos en Cadereyta con un saldo de siete detenidos y decomiso de drogas y equipo; y en febrero de ese año, otra diligencia en Vizarrón de Montes dejó cuatro detenidos y el aseguramiento de sustancias, básculas grameras y un arma de fabricación artesanal.