Oribe Peralta comparte su experiencia olímpica con jóvenes futbolistas de Querétaro

El exdelantero participó en la clínica gratuita que INDEREQ organiza para niñas, niños y jóvenes de 10 a 14 años de la zona metropolitana del estado

El gobernador Mauricio Kuri González y el exfutbolista Oribe Peralta, con playera del INDEREQ, saludan con aplauso y gesto de bienvenida a los participantes de la Clínica de Fútbol 2026 en la cancha de la unidad deportiva de Querétaro.

Kuri González y Oribe Peralta saludan a los jóvenes participantes de la Clínica de Fútbol INDEREQ 2026, en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 25 de julio de 2026.- El exfutbolista Oribe Peralta, medallista de oro olímpico en los Juegos de Londres 2012, participó este día como invitado especial en la Clínica de Fútbol Indereq 2026, evento al que también se sumó el gobernador Mauricio Kuri González para convivir con las y los participantes en las instalaciones de la unidad deportiva del estado.

El gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez, al centro, posa junto a Oribe Peralta y otros funcionarios del INDEREQ en la cancha de pasto sint\u00e9tico de la unidad deportiva, con un bal\u00f3n de f\u00fatbol en primer plano. El gobernador Kuri González junto al exfutbolista Oribe Peralta y el equipo del INDEREQ durante la Clínica de Fútbol 2026, en Querétaro. rotativo.com.mx

El evento, organizado por el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), está dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 14 años de la zona metropolitana.

La iniciativa busca impulsar el desarrollo deportivo y personal a través del trabajo de habilidades físicas, técnicas y tácticas, al tiempo que fomenta valores, liderazgo y trabajo en equipo, de acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal.

J\u00f3venes participantes de la Cl\u00ednica de F\u00fatbol INDEREQ 2026 practican ejercicios de control y pase en la cancha de la unidad deportiva de Quer\u00e9taro, bajo cielo despejado. Jóvenes de la zona metropolitana de Querétaro durante los ejercicios de la Clínica de Fútbol INDEREQ 2026. rotativo.com.mx

Durante el encuentro, Kuri González destacó que este tipo de espacios fortalecen las capacidades de los asistentes. Por su parte, Peralta compartió con los jóvenes su experiencia dentro y fuera de las canchas, con el propósito de motivarlos a perseguir sus metas mediante la disciplina y el esfuerzo, según indicó el boletín oficial.

En la jornada también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ), Luis Nava; la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco; y el coordinador de Somos 11, Josué Ortiz Hernández.

Foto grupal de m\u00e1s de ciento cincuenta participantes de la Cl\u00ednica de F\u00fatbol INDEREQ 2026, vestidos con uniformes azules, posando en la cancha de pasto sint\u00e9tico de la unidad deportiva Plutarco El\u00edas Calles de Quer\u00e9taro. Participantes de la Clínica de Fútbol INDEREQ 2026 en la foto grupal de cierre, en Querétaro rotativo.com.mx

deportes fútbol indereq luis nava mauricio kuri oribe peralta querétaro zona metropolitana

Reciente

El presidente municipal de Querétaro dirige un mensaje desde la tribuna del salón de Cabildo, con la bandera nacional al fondo.
Editorial

Querétaro entrega seis preseas y un homenaje póstumo en sus 495 años

Un homenaje póstumo distinguió al cronista Roberto Servín Muñoz, a un año de su muerte, durante la sesión solemne de Cabildo.

Ficha institucional de la estrategia Sinergia por Querétaro con dos imágenes difuminadas bajo la leyenda "Personas detenidas".
Editorial

Cateos en Corregidora y El Marqués dejan dos detenidos y un arma asegurada

Las órdenes de aprehensión cumplimentadas corresponden a carpetas por amenazas y daños dolosos; la motocicleta tenía reporte de robo en Guanajuato.

Participantes sentados en círculo en un salón con banners de los programas JAPAM, San Juan Mejor con Obras y El Mirador durante la jornada comunitaria
San Juan del Río

Gabinete municipal lleva servicios de salud, obras y atención ciudadana a El Mirador en la edición 49 del programa "Viernes en El Mirador"

Secretarías de Obras, Desarrollo Social, Seguridad Pública, DIF, JAPAM y otras dependencias instalaron mesas de atención y ejecutaron acciones directas en la localidad

Tarjeta institucional de la Fiscalía General del Estado con fotografías difuminadas de tres personas detenidas en cateos en Cadereyta de Montes
Municipios

Tres personas detenidas en cateos de Sinergia en Cadereyta; aseguran cristal en dos domicilios

Las diligencias se cumplimentaron en la comunidad de El Terrero y en Barrio San Diego, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional