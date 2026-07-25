Querétaro, 25 de julio de 2026.- El exfutbolista Oribe Peralta, medallista de oro olímpico en los Juegos de Londres 2012, participó este día como invitado especial en la Clínica de Fútbol Indereq 2026, evento al que también se sumó el gobernador Mauricio Kuri González para convivir con las y los participantes en las instalaciones de la unidad deportiva del estado.
El gobernador Kuri González junto al exfutbolista Oribe Peralta y el equipo del INDEREQ durante la Clínica de Fútbol 2026, en Querétaro. rotativo.com.mx
El evento, organizado por el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), está dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 14 años de la zona metropolitana.
La iniciativa busca impulsar el desarrollo deportivo y personal a través del trabajo de habilidades físicas, técnicas y tácticas, al tiempo que fomenta valores, liderazgo y trabajo en equipo, de acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal.
Jóvenes de la zona metropolitana de Querétaro durante los ejercicios de la Clínica de Fútbol INDEREQ 2026. rotativo.com.mx
Durante el encuentro, Kuri González destacó que este tipo de espacios fortalecen las capacidades de los asistentes. Por su parte, Peralta compartió con los jóvenes su experiencia dentro y fuera de las canchas, con el propósito de motivarlos a perseguir sus metas mediante la disciplina y el esfuerzo, según indicó el boletín oficial.
En la jornada también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ), Luis Nava; la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco; y el coordinador de Somos 11, Josué Ortiz Hernández.
Participantes de la Clínica de Fútbol INDEREQ 2026 en la foto grupal de cierre, en Querétaro rotativo.com.mx