SEDESOQ presenta ante CANACO modelo de Policía Social y agenda de colaboración

Funcionario y representantes del sector comercio coincidieron en construir una agenda permanente de colaboración orientada a la prevención y la inclusión social.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, saluda a integrantes de la CANACO en el encuentro sobre desarrollo social en Querétaro.

El secretario Luis Nava saluda a representantes empresariales al inicio del encuentro con la CANACO.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de julio de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Querétaro para presentar la estrategia de Policía Social de la dependencia y explorar mecanismos de colaboración con el sector empresarial en materia de prevención e inclusión social.

En la reunión, Nava Guerrero expuso la visión de la SEDESOQ sobre el modelo de desarrollo del estado. "El modelo queretano es, justamente, el modelo en el que el desarrollo económico tiene que venir en equilibrio con el desarrollo social", señaló el funcionario.

La estrategia de la dependencia, agregó, apunta a generar "oportunidades para todas y todos; es decir, que todos los ciudadanos tengan las mejores condiciones para poder aprovechar las oportunidades que brinda Querétaro."

La Policía Social, presentada como eje central de la reunión, fue descrita por la secretaría como un modelo orientado a la cercanía con la ciudadanía, la prevención y el trabajo comunitario.

La dependencia no detalló metas de cobertura, plazos de implementación ni presupuesto asignado al programa.

\u200bLuis Bernardo Nava Guerrero sentado en la mesa de trabajo con representantes de la CANACO durante la presentaci\u00f3n de la estrategia de Polic\u00eda Social. Luis Nava, al centro, durante la sesión de trabajo con la CANACO de Querétaro. rotativo.com.mx

El encuentro generó un intercambio entre el funcionario y los representantes empresariales, quienes plantearon su perspectiva sobre los retos del desarrollo social en Querétaro y propusieron acciones conjuntas.

Nava Guerrero destacó, según el comunicado oficial, que la participación del sector empresarial es "fundamental" para construir soluciones que amplíen las condiciones de bienestar e inclusión.

Al término del encuentro, las partes coincidieron en mantener una agenda permanente de colaboración centrada en prevención, participación ciudadana y fortalecimiento comunitario.

La SEDESOQ no precisó si esa agenda incluye compromisos formales, recursos específicos ni calendario de seguimiento.

El secretario Luis Nava tiene antecedentes de acercamiento con organismos empresariales: la dependencia sostuvo reuniones con Canaco, Coparmex y otras cámaras durante 2025 en el marco de estrategias de simplificación administrativa en el municipio capital.

El modelo de Policía Social fue referido por Nava desde 2024 como una iniciativa en construcción en colaboración con otras dependencias del gabinete estatal. La SEDESOQ ejecuta actualmente la estrategia Aquí Contigo de intervención territorial en colonias prioritarias de la capital.

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