Querétaro, 24 de julio de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, sostuvo un encuentro con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Querétaro para presentar la estrategia de Policía Social de la dependencia y explorar mecanismos de colaboración con el sector empresarial en materia de prevención e inclusión social.
En la reunión, Nava Guerrero expuso la visión de la SEDESOQ sobre el modelo de desarrollo del estado. "El modelo queretano es, justamente, el modelo en el que el desarrollo económico tiene que venir en equilibrio con el desarrollo social", señaló el funcionario.
La estrategia de la dependencia, agregó, apunta a generar "oportunidades para todas y todos; es decir, que todos los ciudadanos tengan las mejores condiciones para poder aprovechar las oportunidades que brinda Querétaro."
La Policía Social, presentada como eje central de la reunión, fue descrita por la secretaría como un modelo orientado a la cercanía con la ciudadanía, la prevención y el trabajo comunitario.
La dependencia no detalló metas de cobertura, plazos de implementación ni presupuesto asignado al programa.
Luis Nava, al centro, durante la sesión de trabajo con la CANACO de Querétaro. rotativo.com.mx
El encuentro generó un intercambio entre el funcionario y los representantes empresariales, quienes plantearon su perspectiva sobre los retos del desarrollo social en Querétaro y propusieron acciones conjuntas.
Nava Guerrero destacó, según el comunicado oficial, que la participación del sector empresarial es "fundamental" para construir soluciones que amplíen las condiciones de bienestar e inclusión.
Al término del encuentro, las partes coincidieron en mantener una agenda permanente de colaboración centrada en prevención, participación ciudadana y fortalecimiento comunitario.
La SEDESOQ no precisó si esa agenda incluye compromisos formales, recursos específicos ni calendario de seguimiento.
El secretario Luis Nava tiene antecedentes de acercamiento con organismos empresariales: la dependencia sostuvo reuniones con Canaco, Coparmex y otras cámaras durante 2025 en el marco de estrategias de simplificación administrativa en el municipio capital.
El modelo de Policía Social fue referido por Nava desde 2024 como una iniciativa en construcción en colaboración con otras dependencias del gabinete estatal. La SEDESOQ ejecuta actualmente la estrategia Aquí Contigo de intervención territorial en colonias prioritarias de la capital.