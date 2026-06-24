QuerÃ©taro, 24 de junio de 2026.- El parque de la colonia Ejido Modelo en QuerÃ©taro amaneciÃ³ con brochas y cubetas: vecinas, vecinos, voluntarios y personal de gobierno pintaron bardas, limpiaron Ã¡reas comunes y recuperaron espacios deteriorados en una jornada organizada por la SecretarÃa de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ) bajo la estrategia AquÃ Contigo.
A la actividad se sumaron el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, y la titular de EducaciÃ³n, Martha Elena Soto ObregÃ³n, quienes participaron en las labores junto con los habitantes de la colonia.
Luis Nava y Martha Elena Soto ObregÃ³n, secretaria de EducaciÃ³n, saludan a una habitante de la colonia Ejido Modelo al margen de los trabajos de rehabilitaciÃ³n. rotativo.com.mx"Porque cada lugar recuperado fortalece el tejido social, promueve la convivencia y mejora el entorno donde viven las familias", afirmÃ³ Nava durante la jornada.
Los trabajos incluyeron limpieza, pintura, mantenimiento y recuperaciÃ³n de Ã¡reas comunes, con el propÃ³sito de generar espacios mÃ¡s seguros y funcionales para la zona. Durante el recorrido, Nava escuchÃ³ las inquietudes de los residentes.
La estrategia AquÃ Contigo promueve la participaciÃ³n ciudadana como parte del proceso de mejora de espacios pÃºblicos en colonias y comunidades del estado.