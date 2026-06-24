Vecinos y autoridades rehabilitan el parque de la colonia Ejido Modelo en QuerÃ©taro

Vecinos, voluntarios y personal de gobierno pintaron bardas, limpiaron y recuperaron Ã¡reas del parque dentro de la estrategia AquÃ­ Contigo de la SEDESOQ.

Luis Nava pinta una barda deteriorada en la colonia Ejido Modelo

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de QuerÃ©taro, aplica pintura en una barda del parque de la colonia Ejido Modelo durante la jornada AquÃ­ Contigo.

Getting your Trinity Audio player ready...
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 24, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

QuerÃ©taro, 24 de junio de 2026.- El parque de la colonia Ejido Modelo en QuerÃ©taro amaneciÃ³ con brochas y cubetas: vecinas, vecinos, voluntarios y personal de gobierno pintaron bardas, limpiaron Ã¡reas comunes y recuperaron espacios deteriorados en una jornada organizada por la SecretarÃ­a de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ) bajo la estrategia AquÃ­ Contigo.

A la actividad se sumaron el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, y la titular de EducaciÃ³n, Martha Elena Soto ObregÃ³n, quienes participaron en las labores junto con los habitantes de la colonia.

Luis Nava y Martha Elena Soto Obreg\u00f3n saludan a una vecina en la colonia Ejido Modelo Luis Nava y Martha Elena Soto ObregÃ³n, secretaria de EducaciÃ³n, saludan a una habitante de la colonia Ejido Modelo al margen de los trabajos de rehabilitaciÃ³n. rotativo.com.mx

"Porque cada lugar recuperado fortalece el tejido social, promueve la convivencia y mejora el entorno donde viven las familias", afirmÃ³ Nava durante la jornada.

Los trabajos incluyeron limpieza, pintura, mantenimiento y recuperaciÃ³n de Ã¡reas comunes, con el propÃ³sito de generar espacios mÃ¡s seguros y funcionales para la zona. Durante el recorrido, Nava escuchÃ³ las inquietudes de los residentes.

La estrategia AquÃ­ Contigo promueve la participaciÃ³n ciudadana como parte del proceso de mejora de espacios pÃºblicos en colonias y comunidades del estado.

gobierno infraestructura sedesoq luis nava

Reciente

Tarjeta informativa de la FGE QuerÃ©taro sobre vinculaciÃ³n a proceso por robo; la fotografÃ­a del imputado aparece con franja de anonimizaciÃ³n sobre los ojos
QuerÃ©taro

Vinculan a proceso a hombre acusado de robar mochila con laptop de vehÃ­culo en QuerÃ©taro

La FGE obtuvo la vinculaciÃ³n a proceso de JosÃ© "N" por hechos del 19 de mayo en avenida Pie de la Cuesta; el juez le impuso prisiÃ³n preventiva justificada y fijÃ³ dos meses para la investigaciÃ³n complementaria.

Edith MÃ¡rquez canta en el escenario con traje rojo bordado ante pantallas LED y banda en vivo
San Juan del RÃ­o

Edith MÃ¡rquez encabeza los festejos por la FundaciÃ³n de San Juan del RÃ­o con concierto y quema de castillo

La intÃ©rprete de "Inevitable" se presenta esta noche en el JardÃ­n Independencia como parte de los actos por la fundaciÃ³n del municipio; la quema de castillo cierra la velada.

Draga naranja de brazo largo opera sobre el cauce del rÃ­o QuerÃ©taro en Santa MarÃ­a Magdalena mientras personal tÃ©cnico supervisa los trabajos
QuerÃ©taro

CEI despliega draga de brazo largo en el rÃ­o QuerÃ©taro para prevenir inundaciones en Santa MarÃ­a Magdalena

La ComisiÃ³n Estatal de Infraestructura aporta equipo especializado y personal tÃ©cnico para limpiar los puntos mÃ¡s profundos del cauce en la zona norte de Santa MarÃ­a Magdalena.