IMSS Querétaro abre inscripciones al Curso de Verano 2026 para niñas y niños

El curso se realizará del 20 de julio al 7 de agosto en la Unidad Deportiva del IMSS, con cuota de recuperación de 720 pesos.

Niñas y niños caminan con globos verdes y un cartel del equipo "Magos", acompañados por personal en la pista de la Unidad Deportiva del IMSS Querétaro.

Participantes del Curso de Verano del IMSS Querétaro avanzan con el equipo "Magos" durante una actividad en la Unidad Deportiva, acompañados por personal del Instituto.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de junio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro abrió las inscripciones para su Curso de Verano 2026, dirigido a niñas y niños de 6 a 13 años, derechohabientes y población en general. El programa se realizará del 20 de julio al 7 de agosto en la Unidad Deportiva del Instituto.

Las personas interesadas deben acudir a las oficinas de la Unidad Deportiva, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. El costo de recuperación es de 720 pesos para beneficiarios, más una cuota de inscripción y credencialización de 117 pesos para nuevos usuarios.

El curso tendrá una duración de tres semanas y se impartirá de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas, en la Unidad Deportiva del IMSS Querétaro, ubicada en Paseo 5 de Febrero No. 102, colonia Centro.

Un instructor acompa\u00f1a a un menor con apoyo de flotadores durante una clase de nataci\u00f3n en una alberca del IMSS Quer\u00e9taro. Un instructor apoya a un menor durante una clase de natación, una de las disciplinas que ofrece el Curso de Verano del IMSS en Querétaro. rotativo.com.mx

Durante el periodo vacacional, las y los participantes podrán inscribirse en disciplinas como natación, voleibol de playa, tochito bandera, cheer dance, fútbol y taller de teatro, entre otras actividades.

La dependencia señaló que cada grupo será atendido por personal capacitado, responsable de supervisar las actividades y brindar condiciones de seguridad.

El programa es coordinado por la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, que busca ofrecer un espacio para que la población infantil desarrolle habilidades físicas, fortalezca hábitos saludables y conviva mediante actividades recreativas.

Grupo de ni\u00f1as, ni\u00f1os y personal del IMSS Quer\u00e9taro sostienen un cartel del equipo "Malabaristas" durante una actividad en la pista de la Unidad Deportiva. Niñas y niños del Curso de Verano del IMSS Querétaro participan en una actividad recreativa con el equipo "Malabaristas" en la Unidad Deportiva del Instituto. rotativo.com.mx

Requisitos para la inscripción:

  • Copia de CURP y dos fotografías infantiles del menor.
  • Copia de identificación oficial y una fotografía tamaño infantil del padre, madre o tutor.
  • Comprobante de domicilio.
  • Certificado médico con la leyenda "apto para realizar ejercicio".

Para mayores informes, el IMSS puso a disposición el teléfono 211 23 00, extensión 51800, y el correo adrian.ulloa@imss.gob.mx.

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