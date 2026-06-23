IMSS Querétaro abre inscripciones al Curso de Verano 2026 para niñas y niños

Querétaro, 23 de junio de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro abrió las inscripciones para su Curso de Verano 2026, dirigido a niñas y niños de 6 a 13 años, derechohabientes y población en general. El programa se realizará del 20 de julio al 7 de agosto en la Unidad Deportiva del Instituto.
Las personas interesadas deben acudir a las oficinas de la Unidad Deportiva, de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas. El costo de recuperación es de 720 pesos para beneficiarios, más una cuota de inscripción y credencialización de 117 pesos para nuevos usuarios.
El curso tendrá una duración de tres semanas y se impartirá de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 horas, en la Unidad Deportiva del IMSS Querétaro, ubicada en Paseo 5 de Febrero No. 102, colonia Centro.
Un instructor apoya a un menor durante una clase de natación, una de las disciplinas que ofrece el Curso de Verano del IMSS en Querétaro. rotativo.com.mx
Durante el periodo vacacional, las y los participantes podrán inscribirse en disciplinas como natación, voleibol de playa, tochito bandera, cheer dance, fútbol y taller de teatro, entre otras actividades.
La dependencia señaló que cada grupo será atendido por personal capacitado, responsable de supervisar las actividades y brindar condiciones de seguridad.
El programa es coordinado por la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, que busca ofrecer un espacio para que la población infantil desarrolle habilidades físicas, fortalezca hábitos saludables y conviva mediante actividades recreativas.
Niñas y niños del Curso de Verano del IMSS Querétaro participan en una actividad recreativa con el equipo "Malabaristas" en la Unidad Deportiva del Instituto. rotativo.com.mx
Requisitos para la inscripción:
- Copia de CURP y dos fotografías infantiles del menor.
- Copia de identificación oficial y una fotografía tamaño infantil del padre, madre o tutor.
- Comprobante de domicilio.
- Certificado médico con la leyenda "apto para realizar ejercicio".
Para mayores informes, el IMSS puso a disposición el teléfono 211 23 00, extensión 51800, y el correo adrian.ulloa@imss.gob.mx.