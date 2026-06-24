Ciudad de México, 24 de junio de 2026.- México sumará 32,475 megawatts de capacidad eléctrica antes del cierre del sexenio, de los cuales 22,376 MW —el 70% del total— corresponderán a tecnologías renovables, según el Plan de Fortalecimiento y Expansión presentado este miércoles por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

La expansión implica una inversión total de 739 mil millones de pesos. Del portafolio de nueva capacidad, el 79% quedará en manos del Estado: la CFE aportará 11,896 MW con recursos propios y 13,830 MW mediante esquemas mixtos, mientras que los privados cubrirán 6,750 MW, equivalentes al 20.8% restante.

La meta de generación que persigue el plan es que el 38% de toda la electricidad producida en el país provenga de fuentes sin emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, frente al 23% registrado en 2024.

Eso representa 155 millones de megawatt-hora anuales libres de carbono, conforme a las proyecciones de la Secretaría de Energía.

La cartera incluye fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, termosolar, bioenergía e hidrógeno verde; la fotovoltaica encabeza el portafolio con 12,304 MW asignados, seguida del ciclo combinado con 9,979 MW y la eólica con 6,860 MW.

En paralelo, el gobierno proyecta que la participación estatal en la generación inyectada al Sistema Eléctrico Nacional alcanzará el 61% hacia 2030, revirtiendo el mínimo de 40% registrado en 2019 durante el auge de los contratos con privados.

La adquisición de plantas de Iberdrola, concretada en años anteriores, figura en las proyecciones oficiales como uno de los factores que aceleró esa recuperación.

Entre los proyectos concretos presentados, la CFE avanza en la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, en Puerto Peñasco, Sonora, que al concluir sus cuatro fases aspira a convertirse en la planta solar más grande de América.

Las dos primeras fases —120 MW y 300 MW, respectivamente— ya están en operación comercial; las fases III y IV, con 300 y 280 MW adicionales, están en construcción con fechas de entrega estimadas para diciembre de 2027 y marzo de 2028. La inversión acumulada de las cuatro etapas supera 1,479 millones de dólares.

En Baja California Sur, la CFE desarrolla el Proyecto Oasis, un sistema híbrido de 72 MW fotovoltaicos combinados con producción de hidrógeno verde y almacenamiento en baterías de 20 MW, destinado a abastecer de forma autónoma la zona de Mulegé.

Según la presentación oficial, el proyecto beneficiaría a 40,000 hogares, suministraría 120 metros cúbicos de agua para la población y evitaría la emisión de 94,389 toneladas de CO₂ al año —equivalente a retirar de circulación 31,463 vehículos—, al sustituir cerca de 23,000 metros cúbicos anuales de diésel y combustóleo. Al 2030, la CFE afirma que Mulegé se convertiría en el primer sistema aislado 100% verde del mundo.

La Secretaría de Energía proyecta además que el mayor uso de renovables reducirá el consumo de gas natural en el sector eléctrico desde el pico de 5,203 millones de pies cúbicos diarios registrado en 2027 hasta alrededor de 4,660 para 2030, con una estabilización posterior por encima de los 4,800 MMPCD hacia el final de la siguiente década.