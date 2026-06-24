México añadirá 32,475 MW de capacidad eléctrica antes de 2030, el 70% con tecnologías renovables

La Secretaría de Energía y la CFE proyectan que el 38% de toda la electricidad del país provendrá de fuentes limpias al cierre de la actual administración, con el Estado controlando el 61% de la generación total.

Funcionaria presenta en pantalla el diagrama del Proyecto Oasis BCS durante la Conferencia del Pueblo en Ciudad de México

Una funcionaria expone el esquema técnico del Proyecto Oasis BCS —combinación de energía fotovoltaica e hidrógeno verde— durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. Ciudad de México, 24 de junio de 2026.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 24, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 24 de junio de 2026.- México sumará 32,475 megawatts de capacidad eléctrica antes del cierre del sexenio, de los cuales 22,376 MW —el 70% del total— corresponderán a tecnologías renovables, según el Plan de Fortalecimiento y Expansión presentado este miércoles por la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

La expansión implica una inversión total de 739 mil millones de pesos. Del portafolio de nueva capacidad, el 79% quedará en manos del Estado: la CFE aportará 11,896 MW con recursos propios y 13,830 MW mediante esquemas mixtos, mientras que los privados cubrirán 6,750 MW, equivalentes al 20.8% restante.

La meta de generación que persigue el plan es que el 38% de toda la electricidad producida en el país provenga de fuentes sin emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, frente al 23% registrado en 2024.

Eso representa 155 millones de megawatt-hora anuales libres de carbono, conforme a las proyecciones de la Secretaría de Energía.

La cartera incluye fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, termosolar, bioenergía e hidrógeno verde; la fotovoltaica encabeza el portafolio con 12,304 MW asignados, seguida del ciclo combinado con 9,979 MW y la eólica con 6,860 MW.

En paralelo, el gobierno proyecta que la participación estatal en la generación inyectada al Sistema Eléctrico Nacional alcanzará el 61% hacia 2030, revirtiendo el mínimo de 40% registrado en 2019 durante el auge de los contratos con privados.

La adquisición de plantas de Iberdrola, concretada en años anteriores, figura en las proyecciones oficiales como uno de los factores que aceleró esa recuperación.

Entre los proyectos concretos presentados, la CFE avanza en la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, en Puerto Peñasco, Sonora, que al concluir sus cuatro fases aspira a convertirse en la planta solar más grande de América.

Las dos primeras fases —120 MW y 300 MW, respectivamente— ya están en operación comercial; las fases III y IV, con 300 y 280 MW adicionales, están en construcción con fechas de entrega estimadas para diciembre de 2027 y marzo de 2028. La inversión acumulada de las cuatro etapas supera 1,479 millones de dólares.

En Baja California Sur, la CFE desarrolla el Proyecto Oasis, un sistema híbrido de 72 MW fotovoltaicos combinados con producción de hidrógeno verde y almacenamiento en baterías de 20 MW, destinado a abastecer de forma autónoma la zona de Mulegé.

Según la presentación oficial, el proyecto beneficiaría a 40,000 hogares, suministraría 120 metros cúbicos de agua para la población y evitaría la emisión de 94,389 toneladas de CO₂ al año —equivalente a retirar de circulación 31,463 vehículos—, al sustituir cerca de 23,000 metros cúbicos anuales de diésel y combustóleo. Al 2030, la CFE afirma que Mulegé se convertiría en el primer sistema aislado 100% verde del mundo.

La Secretaría de Energía proyecta además que el mayor uso de renovables reducirá el consumo de gas natural en el sector eléctrico desde el pico de 5,203 millones de pies cúbicos diarios registrado en 2027 hasta alrededor de 4,660 para 2030, con una estabilización posterior por encima de los 4,800 MMPCD hacia el final de la siguiente década.

mexico gobierno energia eléctrica claudia sheinbaum

Reciente

Edith Márquez canta en el escenario con traje rojo bordado ante pantallas LED y banda en vivo
San Juan del Río

Edith Márquez encabeza los festejos por la Fundación de San Juan del Río con concierto y quema de castillo

La intérprete de "Inevitable" se presenta esta noche en el Jardín Independencia como parte de los actos por la fundación del municipio; la quema de castillo cierra la velada.

Víctor Antonio De Jesús Hernández y Miguel Ángel Saldívar Trejo posan ante el logotipo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro
San Juan del Río

FGE y Seguridad Pública de San Juan del Río acuerdan reforzar coordinación operativa en materia de justicia

El Fiscal Víctor De Jesús Hernández y el secretario municipal Miguel Ángel Saldívar Trejo revisaron acciones conjuntas orientadas a consolidar la operación interinstitucional en el municipio.

La reina de las fiestas San Juan 2026 y el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia muestran el sello postal enmarcado junto a una representante de Correos de M\u00e9xico en el Foro San Juan
San Juan del Río

San Juan del Río cumple 495 años con sello postal, honores al INAH y una historia que empezó sin derramamiento de sangre

El cabildo sesionó de manera solemne en el Portal del Diezmo para conmemorar la fundación del 24 de junio de 1531; se canceló un sello postal conmemorativo y se entregaron reconocimientos al Centro INAH Querétaro, a la Diputación del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe y al pintor autodidacta Rafael Torres y Paniagua