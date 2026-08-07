Querétaro, 7 de agosto de 2026.- El Sistema Municipal DIF de Querétaro, en coordinación con la USEBEQ, impartió las pláticas "Botsu Muntsi. El Mundo del Abuelo" en 47 escuelas primarias de las siete delegaciones del municipio durante el ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo de fortalecer entre la niñez el reconocimiento del papel de las personas adultas mayores en la familia y la sociedad.

La Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores del DIF municipal coordinó las sesiones en las 47 escuelas de las siete delegaciones del municipio. rotativo.com.mx

La estrategia, a cargo de la Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores del DIF municipal, alcanzó a 3 mil 204 niñas y 3 mil 264 niños, para un total de 6 mil 468 estudiantes de quinto y sexto grado, además de sus familias.

Como complemento, el DIF distribuyó infografías sobre los derechos de los adultos mayores, actividades para casa y guías de apoyo para maestros. rotativo.com.mx

Los contenidos abordados incluyeron el cuidado y el respeto hacia los adultos mayores, su papel en la transmisión de valores familiares, el apoyo emocional y social en su calidad de vida, y la importancia de planear su cuidado integral. Las sesiones se desarrollaron con actividades participativas, dinámicas de empatía, análisis de casos cotidianos y ejercicios de comunicación intergeneracional.

La estrategia buscó sensibilizar a la población infantil sobre el respeto, el cuidado y la inclusión de las personas adultas mayores en la vida familiar y comunitaria. rotativo.com.mx

Las actividades se realizaron en conjunto con docentes, quienes reforzaron los contenidos abordados en cada sesión. Como complemento, el DIF distribuyó infografías sobre los derechos de las personas adultas mayores, actividades para casa y guías de apoyo para maestros.

Las pláticas incluyeron actividades de comunicación intergeneracional y dinámicas de empatía realizadas en conjunto con docentes de cada plantel. rotativo.com.mx

El DIF municipal de Querétaro cuenta con programas de atención directa a adultos mayores en los cinco Centros de Día de la capital, y dispone de la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor para brindar orientación y asistencia legal a personas de la tercera edad.