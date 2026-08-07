DIF Querétaro lleva pláticas sobre adultos mayores a 47 escuelas primarias del municipio

La Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores, en coordinación con la USEBEQ, impartió las pláticas "Botsu Muntsi. El Mundo del Abuelo" durante el ciclo escolar 2025-2026.

Manos de adulto mayor y niño entrelazadas durante programa de pláticas del DIF Querétaro sobre convivencia intergeneracional

La estrategia "Botsu Muntsi" llegó a 6 mil 468 estudiantes de quinto y sexto grado en 47 escuelas primarias del municipio de Querétaro durante el ciclo 2025-2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 07, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- El Sistema Municipal DIF de Querétaro, en coordinación con la USEBEQ, impartió las pláticas "Botsu Muntsi. El Mundo del Abuelo" en 47 escuelas primarias de las siete delegaciones del municipio durante el ciclo escolar 2025-2026, con el objetivo de fortalecer entre la niñez el reconocimiento del papel de las personas adultas mayores en la familia y la sociedad.

Instructor del DIF Quer\u00e9taro al frente de sal\u00f3n de clases durante pl\u00e1tica "Botsu Muntsi" sobre adultos mayores La Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores del DIF municipal coordinó las sesiones en las 47 escuelas de las siete delegaciones del municipio. rotativo.com.mx

La estrategia, a cargo de la Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores del DIF municipal, alcanzó a 3 mil 204 niñas y 3 mil 264 niños, para un total de 6 mil 468 estudiantes de quinto y sexto grado, además de sus familias.

Instructoras del DIF Quer\u00e9taro imparten pl\u00e1tica sobre cuidado de adultos mayores a alumnos de primaria Como complemento, el DIF distribuyó infografías sobre los derechos de los adultos mayores, actividades para casa y guías de apoyo para maestros. rotativo.com.mx

Los contenidos abordados incluyeron el cuidado y el respeto hacia los adultos mayores, su papel en la transmisión de valores familiares, el apoyo emocional y social en su calidad de vida, y la importancia de planear su cuidado integral. Las sesiones se desarrollaron con actividades participativas, dinámicas de empatía, análisis de casos cotidianos y ejercicios de comunicación intergeneracional.

Alumna de primaria entrega flores a adulta mayor durante acto del programa "Botsu Muntsi" del DIF Quer\u00e9taro La estrategia buscó sensibilizar a la población infantil sobre el respeto, el cuidado y la inclusión de las personas adultas mayores en la vida familiar y comunitaria. rotativo.com.mx

Las actividades se realizaron en conjunto con docentes, quienes reforzaron los contenidos abordados en cada sesión. Como complemento, el DIF distribuyó infografías sobre los derechos de las personas adultas mayores, actividades para casa y guías de apoyo para maestros.

Familia abraza a estudiante de primaria durante actividad del programa "Botsu Muntsi" del DIF Quer\u00e9taro Las pláticas incluyeron actividades de comunicación intergeneracional y dinámicas de empatía realizadas en conjunto con docentes de cada plantel. rotativo.com.mx

El DIF municipal de Querétaro cuenta con programas de atención directa a adultos mayores en los cinco Centros de Día de la capital, y dispone de la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor para brindar orientación y asistencia legal a personas de la tercera edad.

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