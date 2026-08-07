México y Perú restablecen relaciones diplomáticas tras traslado de Betssy Chávez

La crisis comenzó en 2025 por el asilo otorgado a la exministra de Pedro Castillo; el nuevo gobierno de Keiko Fujimori abrió el diálogo semanas atrás y entregó el salvoconducto.

Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú durante la conferencia mañanera del 7 de agosto de 2026

Sheinbaum abrió la conferencia con el anuncio del salvoconducto y la llegada inminente de Chávez al país.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 07, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 7 de agosto de 2026.— Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó este viernes con la exministra peruana Betssy Chávez a bordo, cerrando un diferendo diplomático que había mantenido rotas las relaciones entre México y Perú desde finales de 2025.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori otorgó el salvoconducto que permitió su salida de Lima. Con ese acto, ambos países anunciaron el restablecimiento formal del vínculo bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió con la noticia su conferencia matutina del viernes. Explicó que el diálogo con la nueva administración peruana comenzó semanas atrás: Fujimori llamó directamente al canciller mexicano, ofreció resolver el caso de Betssy Chávez y se comprometió a entregar el salvoconducto en cuanto asumiera la presidencia. A partir de ahí, dijo Sheinbaum, se abrió un proceso de comunicación hasta concretar el traslado.

Chávez fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo. Permaneció bajo resguardo diplomático en la Embajada de México en Lima durante varios meses y, tras el cierre de esa sede por la ruptura bilateral, se trasladó a Brasil.

México solicitó a ese gobierno que se hiciera cargo de la embajada y de su protección durante el periodo de tensión. Sheinbaum agradeció expresamente a Brasil el apoyo prestado.

Ambas cancillerías publicaron un comunicado conjunto. Las embajadas volverán a operar y los gobiernos buscarán avanzar en acuerdos de cooperación en materia económica y cultural.

Lo que no quedó resuelto este viernes: el requisito de visa para ciudadanos peruanos que viajan a México. Ninguno de los dos gobiernos confirmó un cambio en ese punto.

Sheinbaum fue clara en un detalle que podría complicar la nueva etapa: México no modifica su posición respecto a Pedro Castillo.

El expresidente peruano, destituido en 2022 y detenido tras su intento de disolver el Congreso, sigue contando con el respaldo del gobierno mexicano. La reconciliación con Lima no cambia eso, según la mandataria.

La crisis entre ambos países acumuló varios capítulos. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había calificado la destitución de Castillo como un golpe conservador. El gobierno peruano expulsó al embajador mexicano.

Luego llegó el asilo a Betssy Chávez y, finalmente, el Congreso de Perú declaró a Sheinbaum persona non grata. El acercamiento que cierra ese ciclo fue iniciativa de Fujimori —no de México.

diplomacia gobierno peru mexico

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