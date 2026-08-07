Policía de El Marqués detiene a tres personas con distintos narcóticos

Las intervenciones ocurrieron en la Carretera Federal 57, Loma de la Cruz y la comunidad de La Griega durante patrullajes preventivos.

Composición de tres fotografías de la Policía Municipal de El Marqués: una mujer y un hombre, con el rostro cubierto por la corporación, de pie frente a patrullas municipales tras su detención en distintos puntos del municipio.

Miriam "N", Rigoberto "N" y Cruz Guadalupe "N" fueron detenidos por la Policía Municipal de El Marqués en tres intervenciones separadas sobre la Carretera Federal 57, en Loma de la Cruz y en la comunidad de La Griega, al encontrárseles sustancias con características de cristal, metanfetamina y marihuana, respectivamente.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 7 de agosto de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de El Marqués detuvieron a tres personas con sustancias con características de narcóticos, durante patrullajes preventivos realizados en distintos puntos del municipio, informó la corporación a través de su cuenta de Facebook.

La primera intervención se registró sobre la Carretera Federal 57, a la altura del Parque Industrial La Noria, donde los oficiales detuvieron a Miriam "N" al encontrarle una sustancia con características del cristal.

En la zona de Loma de la Cruz, los policías detuvieron a Rigoberto "N", a quien —según la corporación— le fueron encontradas metanfetaminas.

La tercera intervención ocurrió en la comunidad de La Griega, donde fue detenida Cruz Guadalupe "N", de 18 años, a quien los oficiales le encontraron envoltorios que, de acuerdo con la corporación, contenían una sustancia con características de la marihuana.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de definir su situación legal, señaló la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, que en meses recientes ha reportado un aumento de sus patrullajes preventivos en colonias y comunidades del municipio. La corporación no detalló el peso ni la cantidad exacta de las sustancias aseguradas.

El municipio ha registrado otros casos recientes de decomiso de marihuana, cristal y otras sustancias en operativos derivados de cateos, aunque en esos casos la intervención correspondió a la Fiscalía General del Estado y no a la policía municipal.

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