El Marqués, 7 de agosto de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de El Marqués detuvieron a tres personas con sustancias con características de narcóticos, durante patrullajes preventivos realizados en distintos puntos del municipio, informó la corporación a través de su cuenta de Facebook.
La primera intervención se registró sobre la Carretera Federal 57, a la altura del Parque Industrial La Noria, donde los oficiales detuvieron a Miriam "N" al encontrarle una sustancia con características del cristal.
En la zona de Loma de la Cruz, los policías detuvieron a Rigoberto "N", a quien —según la corporación— le fueron encontradas metanfetaminas.
La tercera intervención ocurrió en la comunidad de La Griega, donde fue detenida Cruz Guadalupe "N", de 18 años, a quien los oficiales le encontraron envoltorios que, de acuerdo con la corporación, contenían una sustancia con características de la marihuana.
Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de definir su situación legal, señaló la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués, que en meses recientes ha reportado un aumento de sus patrullajes preventivos en colonias y comunidades del municipio. La corporación no detalló el peso ni la cantidad exacta de las sustancias aseguradas.
El municipio ha registrado otros casos recientes de decomiso de marihuana, cristal y otras sustancias en operativos derivados de cateos, aunque en esos casos la intervención correspondió a la Fiscalía General del Estado y no a la policía municipal.