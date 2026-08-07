Contraflujo en Bernardo Quintana a partir del sábado 8: tres carriles al sur, dos al norte

Los carriles centrales, que habitualmente operan hacia el norte, quedarán cerrados en ese sentido y habilitados como dos carriles en dirección contraria; los laterales sur-norte permanecerán abiertos.

Tráfico vehicular y reducción de carriles en bulevar Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro.

Los carriles centrales de bulevar Bernardo Quintana operarán en contraflujo a partir del sábado 8 de agosto, con tres carriles hacia el sur y dos hacia el norte, debido a las obras del Tren México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Los carriles centrales de bulevar Bernardo Quintana entrarán en operación en contraflujo a partir del sábado 8 de agosto, como parte del avance de las obras de la obra federal del Tren México-Querétaro.

El esquema distribuirá la circulación con tres carriles hacia el sur y dos hacia el norte, y estará vigente durante al menos una semana.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó el cambio en la madrugada del jueves tras una reunión de coordinación con el Ejército Mexicano y las autoridades responsables de la obra.

Señaló que esta será la etapa de mayor complejidad del operativo vial y pidió a los automovilistas anticipar sus traslados, utilizar vías alternas y conducir con precaución.

Infograf\u00eda que muestra la distribuci\u00f3n de carriles en Bernardo Quintana durante el contraflujo por obras del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro, a partir del 8 de agosto de 2026 La infografía de Orden y Rumbo detalla la distribución de carriles en ambos sentidos entre Los Arcos y Plaza del Parque, vigente a partir del sábado 8 de agosto. rotativo.com.mx

Según la distribución anunciada, los dos carriles laterales en sentido sur-norte permanecerán abiertos. Los carriles centrales que habitualmente circulan hacia el norte quedarán cerrados en ese sentido y funcionarán como dos carriles en contraflujo hacia el sur. La lateral con dirección al Cerro del Cimatario operará con un solo carril.

Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), informó que la obra alcanza un avance cercano a la mitad del periodo previsto para esta etapa y que ya concluyó la colocación de las primeras dos columnas sobre la lateral en el tramo entre Los Arcos y Plaza del Parque.

El funcionario llamó a respetar los límites de velocidad y atender la señalización instalada.

Los trabajos de construcción se extenderán hasta el 30 de agosto de 2026 en jornadas continuas, las 24 horas del día y los siete días de la semana, según la AMEQ. adn40

Las autoridades recomiendan consultar Waze, Google Maps y la aplicación Ciudad Qro para planear los recorridos en tiempo real.

El Municipio de Querétaro y el Gobierno del Estado coordinan el operativo vial en Bernardo Quintana desde el inicio de los trabajos, que implicó cierres nocturnos de carriles centrales en el tramo entre avenida de la Acordada y Colinas del Parque.

movilidad infraestructura seguridad obras publicas

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