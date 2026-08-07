Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Los carriles centrales de bulevar Bernardo Quintana entrarán en operación en contraflujo a partir del sábado 8 de agosto, como parte del avance de las obras de la obra federal del Tren México-Querétaro.
El esquema distribuirá la circulación con tres carriles hacia el sur y dos hacia el norte, y estará vigente durante al menos una semana.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó el cambio en la madrugada del jueves tras una reunión de coordinación con el Ejército Mexicano y las autoridades responsables de la obra.
Señaló que esta será la etapa de mayor complejidad del operativo vial y pidió a los automovilistas anticipar sus traslados, utilizar vías alternas y conducir con precaución.
La infografía de Orden y Rumbo detalla la distribución de carriles en ambos sentidos entre Los Arcos y Plaza del Parque, vigente a partir del sábado 8 de agosto. rotativo.com.mxSegún la distribución anunciada, los dos carriles laterales en sentido sur-norte permanecerán abiertos. Los carriles centrales que habitualmente circulan hacia el norte quedarán cerrados en ese sentido y funcionarán como dos carriles en contraflujo hacia el sur. La lateral con dirección al Cerro del Cimatario operará con un solo carril.
Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), informó que la obra alcanza un avance cercano a la mitad del periodo previsto para esta etapa y que ya concluyó la colocación de las primeras dos columnas sobre la lateral en el tramo entre Los Arcos y Plaza del Parque.
El funcionario llamó a respetar los límites de velocidad y atender la señalización instalada.
Los trabajos de construcción se extenderán hasta el 30 de agosto de 2026 en jornadas continuas, las 24 horas del día y los siete días de la semana, según la AMEQ. adn40
Las autoridades recomiendan consultar Waze, Google Maps y la aplicación Ciudad Qro para planear los recorridos en tiempo real.
El Municipio de Querétaro y el Gobierno del Estado coordinan el operativo vial en Bernardo Quintana desde el inicio de los trabajos, que implicó cierres nocturnos de carriles centrales en el tramo entre avenida de la Acordada y Colinas del Parque.