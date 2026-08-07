Fiscalía de Querétaro emitió casi 6 mil 500 dictámenes periciales en julio de 2026

Las 25 especialidades forenses de la Fiscalía, entre ellas genética, balística y lofoscopía, participaron en el respaldo a carpetas de investigación durante el mes.

Técnico de Servicios Periciales de la Fiscalía de Querétaro analiza indicio forense con brocha y polvo para huella dactilar durante trabajos de campo en julio de 2026

La Dirección de Servicios Periciales emitió 6,490 dictámenes durante julio de 2026 a través de 25 especialidades forenses, en apoyo a investigaciones ministeriales de la Fiscalía de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6,490 dictámenes periciales durante julio de 2026 en respaldo a las investigaciones ministeriales, mediante la participación de personal adscrito a las 25 especialidades forenses de la dependencia.

Los trabajos incluyeron análisis de genética forense, lofoscopía, criminalística, medicina legal, psicología forense, química forense, balística, identificación vehicular, antropología, arqueología y odontología, entre otras disciplinas.

De acuerdo con la Fiscalía, los resultados aportaron evidencia objetiva para la integración de carpetas de investigación y el sustento de actuaciones ministeriales.

En materia de identificación humana, los análisis genéticos y lofoscópicos permitieron obtener resultados positivos en la identificación de personas, la confirmación de vínculos de parentesco y la asociación de indicios con víctimas e imputados, según informó la dependencia.

Dentro del mismo periodo, el área de identificación vehicular practicó 890 constancias de revisión. De ese total, 12 unidades presentaron alteraciones en sus medios de identificación y fueron aseguradas para las investigaciones correspondientes. La Fiscalía señaló que estas acciones contribuyen a combatir delitos patrimoniales.

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