Querétaro, 7 de agosto de 2026.- La Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro emitió 6,490 dictámenes periciales durante julio de 2026 en respaldo a las investigaciones ministeriales, mediante la participación de personal adscrito a las 25 especialidades forenses de la dependencia.
Los trabajos incluyeron análisis de genética forense, lofoscopía, criminalística, medicina legal, psicología forense, química forense, balística, identificación vehicular, antropología, arqueología y odontología, entre otras disciplinas.
De acuerdo con la Fiscalía, los resultados aportaron evidencia objetiva para la integración de carpetas de investigación y el sustento de actuaciones ministeriales.
En materia de identificación humana, los análisis genéticos y lofoscópicos permitieron obtener resultados positivos en la identificación de personas, la confirmación de vínculos de parentesco y la asociación de indicios con víctimas e imputados, según informó la dependencia.
Dentro del mismo periodo, el área de identificación vehicular practicó 890 constancias de revisión. De ese total, 12 unidades presentaron alteraciones en sus medios de identificación y fueron aseguradas para las investigaciones correspondientes. La Fiscalía señaló que estas acciones contribuyen a combatir delitos patrimoniales.