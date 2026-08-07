PAN aventaja a Morena por 8.6 puntos en intención de voto para gubernatura de Querétaro, según Demoscopia

La encuesta de Demoscopia, levantada del 30 de julio al 2 de agosto con mil ciudadanos queretanos, coloca a Felipe Macías con 38.1% frente a Santiago Nieto con 28.3% en el primer careo directo.

Infografía Demoscopia con intención de voto para gubernatura de Querétaro 2027: PAN 37.2%, Morena 28.6%, agosto de 2026

La encuesta Demoscopia, levantada del 30 de julio al 2 de agosto con mil ciudadanos, coloca al PAN con 37.2% y a Morena con 28.6% rumbo a la gubernatura 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.-El Partido Acción Nacional mantiene una ventaja de 8.6 puntos porcentuales sobre Morena en intención de voto para la gubernatura del Estado de Querétaro, de acuerdo con la más reciente encuesta de la firma Demoscopia, levantada entre el 30 de julio y el 2 de agosto con una muestra de mil ciudadanos queretanos.

La medición, realizada en conjunto con La Jornada Estado de México y publicada el 4 de agosto, otorga al PAN 37.2% de las preferencias, mientras que Morena obtiene 28.6%. El Partido Verde Ecologista de México aparece en tercer lugar con 5.7%, seguido de Movimiento Ciudadano con 4.5%, el Partido del Trabajo con 3.9% y el PRI con 3.6%. Un 10.1% de los encuestados declaró no haber decidido aún su voto.

En el primer careo de candidatos, Felipe Macías —alcalde de la capital queretana y aspirante panista— alcanza 38.1% de preferencia, frente a 28.3% de Santiago Nieto Castillo, exfiscal anticorrupción y carta de Morena. Paul Ospital, de Movimiento Ciudadano, obtiene 3.9%, y René Mejía, del PRI, 3.7%. El 21.8% de los encuestados no definió aún su preferencia.

El tracking mensual de Demoscopia, que abarca de agosto de 2025 a agosto de 2026, muestra al PAN con un rango de entre 36.3% y 39.2% a lo largo del periodo, con su punto más bajo en marzo de 2026. Morena se ha movido entre 27.4% y 30.1% en el mismo lapso.

La encuesta fue aplicada mediante llamadas telefónicas con sistema de marcación digital multiagente. La muestra es representativa de todos los niveles socioeconómicos y regiones del estado. El margen de error se ubica en +/- 3.8%, con un nivel de confianza de 95%.

La carrera por la gubernatura de Querétaro está en proceso formal de definición, con el PAN en disputa interna entre varios aspirantes. Macías fue consultado en mayo sobre las mediciones que lo colocaban al frente: sostuvo que ni encuestas ni campañas lo distraían de su trabajo como alcalde. Por su parte, Morena enfrenta un escenario en el que Santiago Nieto encabeza las preferencias internas del partido, aunque con un porcentaje alto de indecisos dentro de su propia base.

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