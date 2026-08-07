Querétaro, 7 de agosto de 2026.-El Partido Acción Nacional mantiene una ventaja de 8.6 puntos porcentuales sobre Morena en intención de voto para la gubernatura del Estado de Querétaro, de acuerdo con la más reciente encuesta de la firma Demoscopia, levantada entre el 30 de julio y el 2 de agosto con una muestra de mil ciudadanos queretanos.
La medición, realizada en conjunto con La Jornada Estado de México y publicada el 4 de agosto, otorga al PAN 37.2% de las preferencias, mientras que Morena obtiene 28.6%. El Partido Verde Ecologista de México aparece en tercer lugar con 5.7%, seguido de Movimiento Ciudadano con 4.5%, el Partido del Trabajo con 3.9% y el PRI con 3.6%. Un 10.1% de los encuestados declaró no haber decidido aún su voto.
En el primer careo de candidatos, Felipe Macías —alcalde de la capital queretana y aspirante panista— alcanza 38.1% de preferencia, frente a 28.3% de Santiago Nieto Castillo, exfiscal anticorrupción y carta de Morena. Paul Ospital, de Movimiento Ciudadano, obtiene 3.9%, y René Mejía, del PRI, 3.7%. El 21.8% de los encuestados no definió aún su preferencia.
El tracking mensual de Demoscopia, que abarca de agosto de 2025 a agosto de 2026, muestra al PAN con un rango de entre 36.3% y 39.2% a lo largo del periodo, con su punto más bajo en marzo de 2026. Morena se ha movido entre 27.4% y 30.1% en el mismo lapso.
La encuesta fue aplicada mediante llamadas telefónicas con sistema de marcación digital multiagente. La muestra es representativa de todos los niveles socioeconómicos y regiones del estado. El margen de error se ubica en +/- 3.8%, con un nivel de confianza de 95%.
La carrera por la gubernatura de Querétaro está en proceso formal de definición, con el PAN en disputa interna entre varios aspirantes. Macías fue consultado en mayo sobre las mediciones que lo colocaban al frente: sostuvo que ni encuestas ni campañas lo distraían de su trabajo como alcalde. Por su parte, Morena enfrenta un escenario en el que Santiago Nieto encabeza las preferencias internas del partido, aunque con un porcentaje alto de indecisos dentro de su propia base.