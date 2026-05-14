Felifer se desmarca de encuestas y campañas anticipadas rumbo a 2027 en Querétaro

Querétaro, 14 de mayo de 2026. — "Ni me distraen encuestas, ni me distraen campañas. Estamos enfocados en chambear, en dar resultados y eso es lo que nos tiene bien enfocados", sostuvo el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, al fijar postura sobre las mediciones internas del Partido Acción Nacional que lo colocan como puntero rumbo al proceso electoral de 2027.
El alcalde respondió así al ser cuestionado sobre el ánimo de los jóvenes panistas en el contexto del relevo de la gubernatura, y pidió leer "el termómetro verdadero" en las instituciones educativas y los espacios universitarios de la capital antes que en los sondeos.
El posicionamiento llega siete semanas después de que el propio Macías Olvera vinculara su futuro político a la decisión del gobernador Mauricio Kuri González, y reconoce que la sucesión panista todavía no entra a su fase formal pese a las múltiples encuestas que ya circulan.
Una medición de Arias Consultores levantada en febrero colocó al alcalde con 23.2 por ciento de preferencia interna por encima del exalcalde Luis Nava, mientras que C&E Research lo posicionó con 56.2 por ciento en los cinco municipios más grandes de la entidad.
El termómetro está en la calle, no en los sondeos
Macías Olvera enmarcó el rechazo a entrar en la conversación electoral dentro de un argumento de juventud queretana activa que, dijo, está "feliz" en sus instituciones educativas como la UAQ, el COBAQ y el CONALEP.
El alcalde describió a la base joven como un sector "triunfador" que se involucra desde la iniciativa privada, asociaciones civiles y fundaciones. Esa lectura coincide con el momento en que el PAN estatal afina sus mecanismos internos de selección y mantiene en pausa la definición de candidaturas, según adelantó en marzo el coordinador parlamentario panista Guillermo Vega.
¿Cómo se ubica Felifer Macías frente a otros aspirantes panistas?
El alcalde queretano comparte el cuadro de aspirantes con el exalcalde Luis Bernardo Nava, el senador Agustín Dorantes y otros perfiles ya analizados como cartas para la gubernatura de 2027, en una contienda interna que Vega calificó como la más competida del panismo estatal.
Macías Olvera evitó pronunciarse sobre cualquier nombre específico y no comentó las cifras de encuestas que circulan en los últimos meses.
La definición de mecanismo de selección, según anticipó la dirigencia, quedará en manos del gobernador Kuri González y del dirigente estatal Martín Arango durante los próximos meses.